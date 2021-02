- Jeg tisser i bukserne.

Normalt at høre fra et barn, der lærer at gå uden ble - knap så normalt er det at høre det fra en voksen mand i en stor tennisturnering.

I Australian Opens første runde måtte Denis Shapovalov tale med store bogstaver, da dommeren nægtede ham en toiletpause. Canadieren med de russiske forældre var ude i en fem-sætter mod Jannik Sinner, og inden afgørende sæt ville han træde af på naturens vegne.

Det blev et nej.

- Hvad sker der, hvis jeg går? Får jeg en bøde? Jeg er ligeglad, lød det efter det tabte fjerde sæt.

- Jeg tisser i en flaske, lød det bistert fra den 21-årige spiller.

SE EPISODEN ØVERST

Foto: David Gray/Ritzau Scanpix

Han blev tvunget til at spille videre og vandt efter fire timer, hvoraf sidste sæt på 51 minutter i hvert fald var med en trængende canadier.

Han spillede dog glimrende, mens han slog knuder på sig selv, og vandt sidste sæt 6-4. Og så brød han Sinners stime med ti sejre i træk.

- Det er den slags kampe, der er sjove at spille. Derfor dyrker jeg denne sport, så jeg kan spille foran fans som jer, sagde han efterfølgende.

- Om man taber eller vinder... Denne kamp vil jeg huske resten af karrieren.

