- Jeg troede, jeg skulle dø

Den tidligere tennisspiller Anna Chakvetadze var rangeret som nummer fem i verden og spillede på sit højeste niveau, da det hele begyndte at ramle sammen.

Den russiske tennisstjerne var kun 20 år gammel, da hun tilbage i 2007 blev vækket af et skrig. En nat, der ændrede hendes liv.

Klokken var tre om natten, da fem store maskerede mænd brød ind i hendes forældre hjem, stærkt bevæbnet med skydevåben og knive.

Det skriver mediet A Voz de Tênis.

- Jeg hørte et skrig fra et andet værelse. Jeg vidste, at det var min fars. Jeg gik i panik. For at være ærlig troede jeg, at jeg skulle dø, siger Anna Chakvetadze til A Voz de Tênis.

Røverne truede familien og overfaldt forældrene. De tog alt, de kunne få fingre i, og slap derefter væk.

- Det hele var meget skræmmende. De vidste, hvem jeg var. De vidste, at jeg lige havde vundet et Rolex-ur ved en turnering i Belgien dagen før. Det var ikke et tilfældigt overfald. Det må have været planlagt i lang tid, siger Anna Chakvetadze.

Anna Chakvetadze forsøgte at komme ud fra værelset, men det var ikke muligt.

- To stærke mænd bandt mig med et reb. De bandt mine hænder så stramt, at jeg mistede følingen i flere dage, siger hun.

Selvom det er 13 år siden, at overfaldet fandt sted, så sidder det stadig dybt i Anna Chakvetadze.

Hun er heller ikke i tvivl om, at overfaldet har haft en stor betydning for hendes karriere, hvor hun i flere år kæmpede for at komme tilbage på samme niveau.

Men en kronisk rygskade var årsagen til, at hun lagde ketcheren på hylden i 2013.

