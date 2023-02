Tennislegenden Boris Becker taler ud om tiden bag tremmer.

Tyskeren endte med at afsone otte måneder i et britisk fængsel for at have skjult værdier til en værdi af flere 100.000 kroner, efter han var blevet begæret personlig konkurs.

Rammerne i fængslet var dog ikke noget for Boris Becker, der åbner op om tiden bag tremmer i et interview med Financial Times.

Boris Becker bliver kørt væk i fangetransport i foråret.

- Fordi jeg ikke havde et job, sad jeg i cellen i 22 timer i døgnet i to måneder.

- Jeg var omgivet af mordere, narkohandlere og menneskesmuglere, siger Boris Becker og forklarer, at han var bange.

- Du er bange i starten, fordi 'denne fyr' dræbte to personer med sine bare hænder og fik en 18-års dom. Se for dig, at han bliver din ven, siger Becker.

Becker og hans partner Lilian de Carvalho deltog i filmfestivlaen i Berlin. Foto: Michele Tantussi/Ritzau Scanpix

Han er en djævel

Interessen og opmærksomheden har været stor omkring Boris Becker, efter det kom frem, at han kunne ende med fængsel, og det har hans ekskone Sharlely Kerssenberg været ude og kommentere, og hun holder sig ikke tilbage.

- Fængsel gjorde ikke Boris til en bedre person. Boris lever i sin egen verden, hvor alt drejer sig om ham, siger hun til BILD.

Dertil kalder Kerssenberg Becker for en djævel og udstiller, at han var hele ti dage om at kontakte sin søn efter løsladelsen og heller ikke betaler børnebidrag.

Det voldsomme angreb har fået Becker til at reagere, og han synes ikke det er i orden.

- Det er ikke fedt, siger tyskeren uden at uddybe videre.