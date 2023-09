Journalist overrasker Wozniacki: - Jeg føler mig gammel

Caroline Wozniacki er videre til fjerde runde i US Open efter en sejr i tre sæt over Jennifer Brady

Caroline Wozniacki blev præsenteret for et faktum af en journalist, der mindende hende om hendes alder

Fjerde runde i US Open i tre forskellige årtier.

Det har Caroline Wozniacki opnået efter sejren over Jennifer Brady i tredje runde af turneringen.

Det var en glad og veloplagt Caroline Wozniacki, der mødte pressen. Foto: Jonas Olufson

På et pressemøde under turneringen præsenterede en journalist den danske stjerne for det faktum.

- Det får mig til at føle mig en smule gammel, lød svaret fra Caroline Wozniacki med et stort smil.

Meget stolt

Men selvom hun ikke selv havde tænkt over statistikken, glæder hun sig over at have opnået det.

- Jeg synes, det er ret fedt. Hvis du havde spurgt mig som barn, om jeg ville gøre det, ville jeg have sagt 'ingen chance'.

- At jeg har haft den levetid og har været i stand til at komme tilbage, efter jeg har fået børn - men også at komme lang i denne turnering som helt ung - det er noget, jeg er meget stolt af, og noget, jeg ikke tager for givet, siger hun.

Alle vil vide, hvor længe Wozniacki har tænkt sig at blive ved. Foto: Jonas Olufson

Får hele tiden spørgsmålet

Om hun når et årti mere, kan hun ikke svare på.

- Når man er ung, prøver man altid at se ud i fremtiden. Man har håb og drømme for, hvordan ens karriere skal forme sig.

- Men jeg ved ikke, hvor længe jeg spiller endnu. Jeg får det spørgsmål hele tiden. Vil jeg spille et år mere? Vil jeg spille fem år? Jeg har ingen idé, siger Caroline Wozniacki.

Kroppen har indtil videre ikke voldt Caroline Wozniacki problemer. Foto: Jonas Olufson

Ingen fysiske problemer

Selvom Caroline Wozniacki måske føler sig gammel, så gør hendes krop det ikke.

Efter kampen mod Jennifer Brady, var der næsten ingen træthed at spore

- Jeg har det fantastisk fysisk. Det er min første tresætskamp i mit comeback, og det har jeg det fantastisk med. Min krop føles perfekt, 7-9-13.

- Det er en stor ting for mig, for man ved aldrig, hvordan ens krop reagerer på en lang kamp efter så mange år væk fra spillet, siger hun.

Kroppen har det 'fantastisk', siger Caroline Wozniacki. Foto: Jonas Olufson

Kunne have spillet videre

Faktisk havde hun det så godt fysisk, at hun havde mod på at tage et par sæt mere eller sågar en træningssession, hvis det skulle være.

- Jeg kunne sagtens have spillet videre. Jeg kunne sagtens tage ud og træne igen senere, hvis det var. Det er meget, meget positivt. Jeg er meget positiv over, hvordan kroppen har reageret indtil videre, fortæller Wozniacki.

Wozniackis seneste modstandere er begge blevet kørt trætte i løbet af kampenen. Foto: Jonas Olufson

Omvendt fik har hun i de seneste kampe fået sine modstandere til at kæmpe med det fysiske.

- De var trætte. Både Kvitova og Brady. Jeg kunne se, at Brady blev træt, når vi kom ud i de lange dueller. Det giver helt sikkert noget selvtillid, siger Caroline Wozniacki.

Caroline Wozniackis fysik skal igen på prøve, når hun skal i aktion i fjerde runde af US Open søndag, hvor hun møder Coco Gauff.