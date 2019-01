Journalist så tydelige tegn: Caroline kæmpede med sin sygdom

MELBOURNE (Ekstra Bladet): ’Jeg tabte ikke på grund af den’, svarede Caroline Wozniacki på mit spørgsmål om, hvorvidt hendes sygdom på noget plan havde spillet med under årets Australian Open.

Spørgsmålet kan måske udefra synes vel spekulativt, for lammetævede hun måske ikke sine modstandere i de to første kampe? Og fulgte hun ikke Maria Sharapova til dørs i en tresætter over to timer og 24 minutter?

Jo, men det var dog Caroline, der for en sjælden gangs skyld gik lidt ned til sidst, og fra min plads på Rod Laver Arena følte jeg ikke på noget tidspunkt, at hun - trods det, at hun var under tungt, russisk pres – virkede helt frisk.

Det kan sagtens, må jeg understrege, alene være den veltrænede, velspillende og meget aggressive modstanders skyld, at hun kom til at fremstå sådan.

En australsk journalist, Jocelyn McLennan, pirrede til gengæld min nysgerrighed, da hun på den internationale del af Wozniackis pressemøde fortalte, at hun selv har leddegigt og havde haft en dårlig dag på grund af det fugtige og blæsende vejr og det faldende lufttryk. Hvordan havde Caroline haft det, spurgte hun.

Svaret var det samme som det, jeg fik, men bagefter opsøgte jeg hende for at spørge, om hun havde kunnet se noget på eller hos Caroline, der for hende havde antydet, at hun ikke var på toppen på grund af sin leddegigt.

Det havde hun i den grad, svarede Jocelyn, der har haft sygdommen i tyve år.

Caroline var bleg på grund af lavt blodtryk, mente hun. Et helt typisk symptom.

Og hun var hæs (det har hun været nogle dage, ligesom hun var det før og under US Open), hvilket skyldes, at kroppen under sygdomsudbrud trækker væske væk fra nogle dele af kroppen, typisk i svælg og øjne, og leder den andre steder hen, hvor det skaber hævelse.

Caroline Wozniacki vinker farvel til sit titelforsvar efter nederlaget til Maria Sharapova. Foto: Ritzau Scanpix

Hun følte sig sikker på, at Caroline har haft ømme led under de aktuelle vejrforhold, og at hun – kampens vigtighed i betragtning – nok havde været under en vis form for stress. Stress skaber syre i kroppen hos de ramte.

Jeg påstår ikke, at Jocelyns vidnesbyrd til fulde dokumenterer, at danskeren også kæmpede med sin sygdom under Sharapovas kugleregn.

Men det er trods alt en stærk indikation. For Caroline var hverken mentalt eller fysisk på toppen fredag eftermiddag på Rod Laver Arena.

Caroline har tydeligvis besluttet, at hun ikke vil tale om sin sygdomsstatus i forhold til aktuelle præstationer. Hun vil ikke beskyldes for at bruge det som undskyldning for nederlag. Kun hendes nærmeste vil kende sandheden.

Men for mit vedkommende vil der fremover hele tiden ligge en underliggende tvivl om, hvornår hun er på toppen og ikke er det og af hvilken grund. Og i forlængelse af det: Hvor længe hun orker at blive ved.

Set i det lys vil det det være helt okay, hvis hun ikke stiller op på grus i vinterkolde Polen i starten af februar. Et på mange måder meget uvelkomment afbræk midt i hendes hardcourt-sæson.

Hele ugen har hun på temmelig mystisk vis afvist at tale om emnet. Ja, nærmest antydet, at hun ikke har meldt sig til. Heller ikke den baggrund kender vi lige nu.

Til gengæld skal vi huske at være taknemmelige over, at hun stadig repræsenterer Danmark i verdens største idrætsgren for kvinder hver eneste uge. Og at hun kæmper videre mod alt det, vi ikke rigtigt kender til.

På den mere positive side ved vi, at næste generation banker på. Topseedede Clara Tauson og Holger Rune træder søndag begge ind i juniorturneringen på Melbourne Park, og til sammen skaber de store perspektiver for dansk tennis.

