Jubler: - Det var fabelagtigt!

- Hold nu op, det var en forrygende kamp. Wow, hvor var det godt!

Sådan lyder ordene fra tennisekspert og kommentator Michael Mortensen efter Holger Runes præstation ved ATP-turneringen i Monte Carlo onsdag eftermiddag.

For godt nok endte det med et nederlag til norske Casper Ruud i to sæt, men det ændrer ikke på, hvor imponerende takter den snart 19-årige dansker viste på det røde grus.

- Som helhed har han så meget ære af den kamp. Han taber med den mindste margin, og jeg er virkelig imponeret og stolt af ham. Hold da op, en indsats. Det er fabelagtigt flot, siger Michael Mortensen til Ekstra Bladet umiddelbart efter opgøret.

- Holger styrede jo kampen og skabte kampen det meste af tiden. Han slår jo flere vindere end Ruud. Holger dikterede spillet, mens vores norske ven løb imponerende flot, men ikke rigtig skabte noget.

Foto: Sebastien Nogier/Ritzau Scanpix

Det var ellers noget af en mundfuld, som Holger Rune stod overfor i anden runde af den prestigefyldte grusturnering i Monte Carlo.

Casper Ruud indtager en placering som nummer syv på verdensranglisten og er kendt som lidt af en grusspecialist. Alligevel var det Holger Rune, der med sine tunge slag i store perioder gjorde livet surt for den norske stjerne.

- Det er kun, fordi Holger bliver lidt træt i midten af andet sæt, at han bliver nødt til at træffe nogle valg oppe ved nettet, som ikke er så velvalgte, forklarer Michael Mortensen.

Stormer fremad

Opgøret var det også en skærende kontrast til det, der er sket de to foregående gange, hvor Ruud har stået på den anden side af nettet. Her er Holger Rune rendt ind i øretæver.

Men sådan endte det slet ikke denne gang.

- Det siger noget om, at hans bundniveau er blevet meget bedre. Han spiller jo tennis på et niveau, som insinuerer, at hvis han kan holde sig skadesfri, så vil han i løbet af denne sæson været blandt de 30 til 50 bedste. Det niveau har han, siger Michael Mortensen.

- Han har fået sendt et tydeligt signal til sin kære kollegaer på ATP-touren om, at det er en spiller, de skal holde øje med og have den dybeste respekt for.

Ros fra modstanderen

Efter opgøret var der da også stor anerkendelse at hente hos Casper Ruud, der gang på gang blev presset flere meter bag baglinjen, mens Holger Rune på den anden side pumpede boldene ud i hjørnerne.

- Holger spillede virkelig godt, synes jeg. Han kom ud og var meget aggressiv. Kredit til ham. Han spillede en god kamp, og jeg var nødt til at opfinde en måde at vinde de vigtigste point på. Det var jeg heldigvis i stand til, men det var en meget tæt kamp, sagde den 23-årige nordmand efter kampen.

Casper Ruud var imponeret over Holger Rune efter kampen. Foto: Denis Balibouse/Ritzau Scanpix

Ruud er da heller ikke i tvivl om, at Holger Rune er en af de unge kometer, som der er god grund til at holde øje med.

- Holger er en af de unge og fremadstormende spillere på Touren, og han spillede virkelig godt i dag.

- Han spillede meget mere aggressivt end i de tidligere kampe. Han lod mig ikke kontrollere kampen, som jeg selvfølgelig gerne ville. Han fik ramt boldene på de rette tidspunkter og spillede hurtigt.

Mens Holger Rune er færdig i turneringen, er Casper Ruud videre til tredje runde. Her venter bulgarske Grigor Dimitrov.