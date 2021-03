Jubler over Clara: Snart i Top 50

For et halvt års tid siden gennemførte Michael Mortensen en håndfuld træningspas med Clara Tauson.

Og var han imponeret dengang, er han det ikke mindre denne onsdag, hvor det 18-årige stortalent netop har spillet sig i sin første WTA-kvartfinale i Lyon.

Ungarske Timea Babos fik på 71 minutter smæk med 6-2, 6-3, og efter matchbolden gik danskeren udtryksløst ud for at pakke sin taske.

- Hun havde en attitude af selvfølgelighed over sig. Det var en pligtsejr, noterer Michael Mortensen, der kort nåede at blive lettere bekymret, da hans tidligere elev i starten af andet sæt spillede et par sjuskede partier.

- Men hun fandt hurtigt tilbage og var totalt dominerende. Der var klasseforskel.

Den garvede tennistræner hæfter sig ikke mindst ved Clara Tausons righoldige værktøjskasse.

- Hun er blevet god til at forvalte sine mange virkemidler. Hun har blandt andet en god slicet baghånd, så hun kan maskere en stopbold, der overrasker modstanderen og trækker hende væk fra hendes tryghedszone.

- Hun kan spille kort i banen, lave temposkift og flytte sin modstander rundt. Hun har så mange facetter, at hendes modstander hele tiden må tænke: ’Hvad kommer der nu?’

- Og så har hun altså en sindssygt god serv. Jeg har selv taget imod den til træning, og den siger altså bum. Desuden har hun en bedre andenserv end mange af sine kolleger.

- Hun kan slice og lave kick med den, og hun er god til at vurdere, hvad der virker på dagens modstander, roser han.

- Hun bevæger sig meget bedre nu, roser den garvede tennistræner Michael Mortensen, der også er ekspertkommentator for Eurosport. Foto: Augst / Eibner-Pressefoto/Ritzau Scanpix

Som flere andre iagttagere har han senest set en Clara Tauson, der kommer meget hurtigere rundt på banen.

- Hun bevæger sig meget bedre nu. Tidligere tog hun for store skridt og landede i låste positioner. Nu tager hun små skridt og kommer i bedre position til bolden. Det gør, at hun kan slå sig tilbage i duellen.

Han er slet ikke i tvivl om, at Clara Tauson er i sit rette element på WTA-niveau.

- Hun bliver inspireret af denne scene. Den skærper hendes præstationsniveau, og det er jo karakteristisk for de bedste spillere.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi snart ser hende i Top 50, siger Michael Mortensen, der i perioder trænede Caroline Wozniacki og vandt French Open med Li Na.

Hvor langt Clara når, er det lidt for tidligt at spå om.

- Da vi trænede sidst, havde hun allerede færdighederne, men hun er blevet bedre til at sætte slagene sammen og har fået mere ro på sit spil. Hun arbejder længere inde i banen og tager tid væk fra sin modstander.

- Og så kan jeg godt lide det mod, hun tit viser.

- Som hun spiller nu, kan hun da sagtens gå hele vejen. Der er ikke nogen med i turneringen, hun ikke kan slå, mener Michael Mortensen.

Clara Tauson spiller kvartfinale fredag.

Clara i ny pragtpræstation

Kæk Clara: Kom med de bedste

Wozniacki i uheld: Viser skaden frem

Holger Rune irriteret: - Ikke en skid galt med ham

København får international tennisturnering