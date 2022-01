Jubler over Løchte: Det er et scoop!

Tirsdag stoppede han sin spillerkarriere, men Frederik Løchte Nielsen er ikke færdig med tennis på topniveau.

Onsdag oplyser Dansk Tennis Forbund (DTF), at den danske tennisprofil bliver træner i DTF's elitemiljø.

Her kommer han til at arbejde med en gruppe af spillere, der er i slutningen af deres juniorkarriere, og spillere, som er i gang med den svære transition fra junior til senior, lyder det.

Løchte fortsætter desuden som kaptajn for det danske Davis Cup-hold, herrelandsholdet i tennis.

- Jeg ser utrolig meget frem til at se, om jeg kan gøre noget for dansk tennis, fordi det er det, jeg brænder for, siger han i en pressemeddelelse.

- Jeg har altid bekymret mig meget om dansk tennis og været stolt over, hvad vi kunne bidrage med i verdenstennissen.

Et scoop

- Vi er et lille land, hvor vi alle sammen skal stå sammen. Jeg kunne godt tænke mig at bruge min erfaring og mine år på touren til at gøre en forskel for dansk tennis.

DTF-direktør Emil Bødker kalder ansættelsen af Løchte for et scoop.

- Det er rigtig vigtigt for dansk tennis, at vi også fremover kan drage nytte af hans enorme erfaring.

- Han går til alle opgaver med stor omhu og en udpræget professionalisme, mens hans kærlighed og dedikation til tennissporten skinner igennem i alt, hvad han foretager sig.

- Samtidig har han et fremragende blik for detaljen, som spillerne og forbundet kommer til at nyde godt af, siger Bødker.

Løchte har netop deltaget i double ved grand slam-turneringen Australian Open, som altså blev hans sidste på topplan. Her blev det til nederlag i anden runde.

Højdepunktet i karrieren for den danske doublespecialist var i 2012, hvor han som den første danske tennisspiller nogensinde vandt en seniorrække ved grand slam-turneringen Wimbledon. Det skete i herredouble.