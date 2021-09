Jubler over særlig dansker-detalje

Holger Rune trådte natten til onsdag ind på den store scene med en IKEA-pose over skulderen

18-årige Holger Rune imponerede stort, da han natten til onsdag stod overfor verdensetteren Novak Djokovic i første runde af Grand Slam-turneringen US Open, hvor det på trods af nederlaget lykkedes danskeren at vinde et sæt mod verdensstjernen.

Det var dog ikke det vundne sæt, verdenspressen lagde mest mærke til ved Runes optræden. Holger Rune havde nemlig sit udstyr i en IKEA-pose, da det danske stortalent trådte ud på Arthur Ashe Stadium.

Ja, en IKEA-pose, som mange bruger til vasketøjet, hvis de da ikke bruger det til posens egentlige formål - handel i IKEA...

Holger Rune er ikke på vej en tur mod et vaskeri, men i stedet på vej ind til sin største kamp nogensinde. Foto: Sarah Stier/Ritzau Scanpix

- Jeg synes, at det er en fin taske. Jeg kan have al min drikkelse og mine bananer i den. Det passer mig godt, når jeg skal på banen, sagde Holger Rune ifølge Los Angeles Times efter kampen om tasken.

Flere på sociale medier kommenterede danskerens sjove entré, heriblandt tennislegenden Kim Clijsters, der på twitter roste Runes valg af taske.

Selvom Holger Rune desværre måtte forlade US Open, er der stadig en dansker med i Grand Slam-turneringen. Clara Tauson gik videre fra sin første rundekamp og skal i anden runde op mod verdensetteren hos kvinderne, Ashleigh Barty.