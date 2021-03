Kæk Clara: Kom med de bedste

Som Tine Scheuer var inde på i sin samtale med Ekstra Bladet, så tænder Clara Tauson på at møde de bedste. Det bekræfter det 18-årige supertalent selv.

- Jeg håbede, jeg skulle møde enten hende eller Fiona Ferro (de to topseedede, red.), for de er begge virkelig gode spillere. Jeg var virkelig glad, da jeg hørte, jeg skulle møde hende, siger hun til WTA’s hjemmeside.

Ord, som hun uddyber via sin far, Søren Tauson:

- Jeg glædede mig meget til at møde Alexandrova, for hun er en virkelig god spiller, som har spillet fantastisk godt på det seneste og er gået langt i flere WTA-turneringer.

- At jeg så vinder kampen over så dygtig en spiller er jo dejligt og en rigtig god fornemmelse. Jeg er meget glad for, at jeg lykkedes med at være tro mod mit eget spil.

WTA’s reporter hæfter sig ved, at russeren har vundet 36 af sine seneste 44 kampe indendørs siden oktober 2018. Det er rekord for perioden.

- Jeg følte ærlig talt, at jeg spillede rigtig godt på mine matchbolde. Jeg var ikke alt for nervøs, men hun spillede bare nogle dybe vinderslag på dem, sagde Clara Tauson.

- Selv da jeg skulle serve den hjem fra 5-4 efter at være blevet brudt og have misset fem matchbolde, følte jeg stadig, at jeg var foran på tavlen. Så jeg prøvede bare at holde hovedet koldt og huske det.

I næste runde, der også er ottendedelsfinalen, møder Clara Tauson ungarske Timea Babos, der tidligere var nummer 25 i verden men i dag er faldet ned som nummer 105. Til gengæld topper hun ranglisten i double. De to mødes formentlig onsdag.

