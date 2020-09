Kæmpe bedrift

Den 17-årige danske tennisspiller Clara Tauson er klar til karrierens første grand slam-turnering på seniorplan.

Tauson, der sidste år vandt Australian Open for juniorspillere, er klar til French Open efter at have vundet sine tre kampe i kvalifikationsturneringen på Roland Garros-anlægget i Paris.

Hun snuppede billetten til hovedturneringen ved at besejre serberen Ivana Jorovic, der rangerer som nummer 200 på verdensranglisten.

Tauson, der er nummer 187 på samme liste, sejrede med cifrene 7-6, 6-4.

Clara Tauson fik bedst fat i kampen fra begyndelsen. Danskeren brød til 3-1 og 4-2, men begge gange svarede Jorovic prompte tilbage.

Således havde serberen netop udlignet til 4-4, da regnen satte ind og afbrød kampen i over en halv time.

Da det atter var opholdsvejr i Paris, kom Jorovic bedst i gang. Hun brød til 6-5 og ville så kunne serve sættet hjem. Men Tauson gav alt, hun havde, for at fremtvinge tiebreak.

I et maratonparti afværgede danskeren seks sætbolde, flere gange med frygtløst, offensivt spil, og hun endte med at bryde tilbage til 6-6.

I den efterfølgende tiebreak spillede Tauson sig til sin første sætbold med en forhåndsvinder, og hun udnyttede den ved at få modstanderen til at forcere og slå bolden ud af banen til 7-5 efter 72 minutters spil.

Man fornemmede, at det lige sæt kunne blive afgørende for kampens endelige resultat, og Tauson tog da også momentum med ind i andet sæt, da hun i første parti brød serberens serv til 1-0.

Derpå holdt spillerne serv indtil stillingen 3-2, før regnen igen afbrød spillet.

Denne gang skulle der gå et par timer, før kampen kunne genoptages, og Tauson var klar med det samme.

Godt nok misbrugte hun tre breakbolde ved stillingen 4-2, men i egen serv var danskeren godt kørende. Ved 5-4 kunne hun serve sejren hjem, og det gjorde hun uden dikkedarer på første matchbold.

Dermed er hun klar til hovedturneringen, der begynder søndag.