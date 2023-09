Kæmpe brag: Wozniacki møder amerikansk stjerne

Caroline Wozniacki får modstand af en meget hård kaliber, når hun på søndag skal spille ottendedelsfinale i US Open.

Efter at have slået amerikaneren Jennifer Brady i anden runde tidligere fredag måtte danskeren vente i en håndfuld timer på at kende sin kommende modstander.

Det bliver den sjetteseedede amerikaner, Coco Gauff, der kæmpede sig forbi den 32.-seedede belgier, Elise Mertens.

Den 19-årige Gauff vandt med cifrene 3-6, 6-3, 6-0.

Kampen var helt lige i indledningen, hvor begge spillere holdt serv uden de store dikkedarer.

Helt planmæssigt spillede Gauff sig til kampens første breakbolde ved stillingen 3-2, men da Mertens overlevede dem og udlignede til 3-3, var det, som om belgieren fik det mentale overtag.

Gauff lavede store fejl i det efterfølgende parti, og Mertens brød på en dobbeltfejl.

Sådan fortsatte det i de næste partier. Gauff kunne ikke få spillet til at fungere og vandt ikke flere partier i sættet, der endte 3-6.

Mertens havde fem chancer for at bryde til 2-0, men i stedet brød Gauff til 2-1. Belgieren svarede tilbage og kom på 3-2, og derefter var sættet på vippen i flere meget lange partier.

Gauff var skarpest på de fleste vigtige bolde og hev sættet hjem med 6-3 på et passerslag med baghånden.

Så var der ikke mere tilbage i Mertens, og der var klasseforskel i tredje sæt, hvor Gauff gjorde rent bord og uddelte et såkaldt 'æg'.

Gauff fik sit grand slam-gennembrud i 2019, da hun i en alder af bare 15 år nåede ottendedelsfinalen i Wimbledon.

Hun nåede dengang ikke at møde Wozniacki, inden danskeren indstillede karrieren i starten af 2020, men det bliver der altså lavet om på, når de tørner sammen på søndag.