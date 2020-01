Kæmpe chok: Serena sendt ud af kineser

Den amerikanske tennislegende Serena Williams er sensationelt færdig i Australian Open.

I en tæt kamp over tre sæt tabte den syvdobbelte vinder af turneringen i Melbourne til den 27.-seedede Wang Qiang fra Kina, som vandt 6-4, 6-7, 7-5.

Den undertippede Wang var i andet sæt foran med 5-3 og kunne serve sejren hjem, men Serena Williams kæmpede sig tilbage og vandt sættet i tiebreak.

Men det knækkede ikke modstanderen, som fortsatte med at spille på et højt niveau, og vandt sættet på sin tredje matchbold.

Det var den kun anden kamp mellem de to. Ved sidste års US Open blev Wang fejet ud af banen på under en time af Serena Williams.

Det er første gang i sin karriere, at Wang spiller sig frem til fjerde runde i en grand slam-turnering. Omvendt er det første gang, at Serena Williams taber på så tidligt et tidspunkt i Australian Open.

Hos bookmakerne var den 38-årige Serena Williams ifølge The Guardian favorit til at vinde turneringen. Hun har 23 grand slam-titler i single, og mangler én titel for at komme op på siden af Margaret Court, der vandt 24 grand slam-turneringer.

Serena Williams vandt senest en grand slam-turnering i 2017. Hun vendte tilbage til tennissporten efter at have født sit første barn og har siden tabt fire grand slam-finaler.

