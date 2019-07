Kæmpe chok: Verdens bedste er færdig

Verdensetteren Ashleigh Barty er overraskende færdig ved tennisturneringen Wimbledon i London.

Mandag tabte australieren i fjerde runde til Alison Riske, der er verdensranglistens nummer 55.

Amerikaneren sejrede med cifrene 3-6, 6-2, 6-3 og er i sin første grand slam-kvartfinale i karrieren.

Dermed bliver der ikke mulighed for det med spænding imødesete møde mellem Ashleigh Barty og den 23-foldige grand slam-vinder i damesingle, Serena Williams, i kvartfinalen.

Amerikaneren spiller senere mandag mod spanske Carla Suárez Navarro i fjerde runde.

Efter at have badet sig igennem sine tre første kampe mødte Ashleigh Barty for første gang alvorlig modstand ved Wimbledon, og det kom til at koste hende den videre deltagelse i turneringen.

Verdensetteren lavede adskillige fejl, mens Alison Riske ikke virkede mærket af at skulle ud i tre sæt for fjerde kamp i træk.

Amerikaneren havde faktisk vundet de to spilleres hidtil eneste møde, som blev spillet i 2016 på græs i Eastbourne. Det skete i en turnering for lavere rangerede spillere end de absolutte topspillere.

Dengang var Alison Riske topseedet og vandt turneringen i Eastbourne, blandt andet efter sejren over Ashleigh Barty i semifinalen.

Barty forklarer nederlaget. Foto: Adam Warner/Ritzau Scanpix

Alison Riske sendte verdens bedste ud. Foto: ADRIAN DENNIS/Ritzau Scanpix

Australieren var dengang lige vendt tilbage til konkurrencetennis, efter at hun havde holdt en lang pause, hvor hun blandt andet havde spillet cricket.

Siden er meget sket, og i juni i år vandt Ashleigh Barty sin første grand slam-turnering med sejren ved French Open i Paris.

Det var da også australieren, der indledte mandagens kamp bedst, og hun lavede det første servegennembrud til 3-1 i første sæt.

Alison Riske brød tilbage til stillingen 3-4, men kun for omgående at få sin serv brudt for anden gang.

Herefter servede Ashleigh Barty sætsejren hjem.

Alison Riske, som havde besejret de seedede Donna Vekic og Belinda Bencic på sin vej mod fjerde runde, var dog ikke rystet.

I andet sæt overtog hun styringen og brød til en føring på 3-1.

Ashleigh Barty var tydeligt frustreret over pludselig ikke at kunne få sit spil til at fungere.

Det endte med sætsejr til Alison Riske, da hun med et passerslag udmanøvrerede verdensetteren og brød til 6-2.

I tredje sæt havde Barty en breakmulighed ved stillingen 2-2, men hun udnyttede den ikke.

I stedet brød den velspillende Alison Riske til 5-3 og servede derefter sejren hjem.

