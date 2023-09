Kæmpe forandring: - Det er anderledes nu

Caroline Wozniackis far og træner, Piotr Wozniacki, nyder at rejse rundt med hele familien

Caroline Wozniackis far og træner, Piotr Wozniacki, nyder at rejse rundt med hele familien, der har førsteprioritet. Og så må tennis komme i anden række

Da Caroline Wozniacki havde taget beslutningen om at gøre comeback, havde han ikke noget valg.

Piotr Wozniacki har været en kæmpe del af Caroline Wozniackis karriere, siden hun var helt lille. Og det skulle han selvfølgelig også være nu.

Foto: Jonas Olufson

Han måtte droppe sin pension og vende tilbage til træningsbanen og tennisverdenen.

Men selvom det gik hurtigt at ryge tilbage i de gamle vaner, er der en del, der har ændret sig.

- Det er anderledes nu. Dengang rejste vi kun med en fysioterapeut og en hittingpartner. I dag rejser vi med hele familien. Familien er nummer ét, og tennis er nummer to.

- Det er nyt for mig og for hele familien Wozniacki-Lee. Når vi skal booke hotel, er det lige pludselig fem-seks hotelværelser, vi skal bruge, siger Piotr Wozniacki, da Ekstra Bladet møder ham på US Open-anlægget.

Foto: Jonas Olufson

Ser børnene meget

Men selvom der er logistiske udfordringer, ser Piotr Wozniacki også store fordele i den nye livsstil.

Især i sin og hustruen Annas rolle som bedsteforældre.

- Det er sjovt for mig. Jeg får lov til at se børnene. VI gamle er meget glade for, at vi kan få lov til at se de unge generationer vokse op.

- Det er supergodt for os, at vi kan være sammen med Caroline og hendes familie. Og for Caroline er det også godt, fordi det giver hende motivationen til at klare det hele, siger Piotr Wozniacki.

Foto: Jonas Olufson

Hårdest for Caroline

Livsstilen stiller krav til både Piotr og Anna Wozniacki, der skal stå for en stor del af børnepasningen.

Men hårdest er det for Caroline selv, mener Piotr Wozniacki.

- Det er hårdt for mig at se på. Hun skal tidligt op, også selvom hun skal træne. Hvis hun for eksempel skal træne klokken ti, har hun været oppe lang tid før og spist med børnene. Og lige efter kommer hun hjem og leger med dem.

Foto: Jonas Olufson

- Men Caroline er glad for at være mor. Hun er glad for at have sin mand her. Hun elsker sine to børn, og hun ville aldrig spille tennis, hvis børnene ikke var med.

- Kombinationen er ikke optimal. Men indtil videre er alle glade og tilfredse, og vi har tid til det hele, siger Piotr Wozniacki.