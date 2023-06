Kæmpe forvirring: Hvem viser Wimbledon?

Om under en måned spilles verdens mest berømte tennisturnering, Wimbledon.

Tennisfeberen er samtidig tårnhøj i Danmark, hvor både Holger Rune og Clara Tauson leverer stor underholdning til de tennisglade.

Men drømmer man om at se de to tennisstjerner på Wimbledons berømte græsplæne, så er der god grund til forvirring.

For der er endnu ingen officiel melding om, hvem der viser kampene i Danmark. Det på trods af, at turneringen starter om under en måned.

Gået i kludder

TV 2 meldte nemlig ud i maj måned, at de i år dropper at vise turneringen.

TV-rettighederne har dermed skullet finde sig en ny ejer, og flere kilder har gennem den seneste tid fortalt Ekstra Bladet, at rettighederne til den berømte tennisturnering ville ende hos DR.

Holger Rune deltog også i Wimbledon i 2022. Foto: Kirsty Wigglesworth/Ritzau Scanpix

Mediekoncernen har dog ikke været meget for at omtale situationen, men selvsamme nyhed var tidligere fredag at finde på Wimbledons egen hjemmeside. Her stod der, at 'DR vil sende mesterskabet'.

Men den melding kan TV-stationen ikke selv bekræfte.

- De (Wimbledon red.) har nok været lidt for hurtige på tasterne. Der er ikke landet nogen aftale, men vi er meget interessere i, at der lander en hurtigst mulig, udtaler Kristian Rast, der er teamleder i DR koncernkommunikation, til Ekstra Bladet.

Sådan fremgik det på Wimbledons hjemmeside fredag eftermiddag. Teksten er efterfølgende blevet rettet. Foto: Screenshot.

Efter at Ekstra Bladet henvendte sig til DR er teksten også blevet rettet på Wimbledons hjemmeside.

Falder uheldigt

Ekstra Bladet har tidligere fortalt, at TV 2 valgte at droppe tennisturneringen i år, da den falder samtidige som Tour de France, hvilket TV-stationen også har rettighederne til.

- Der er også det specielle ved lige præcis Wimbledon, at det falder sammen med Tour de France, som jo også fylder rigtig meget på TV 2’s platforme, udtalte TV 2's sportschef, Frederik Lauesen.

Årets Wimbledon kommer til at blive spillet fra 3. juli til 16. juli, og den engelske tennistunering er årets tredje grand-slam.

Den seneste var French Open, hvor danske Holger Rune nåede i kvartfinalen.

Holger Rune kan også efter alt forventes at ses på Wimbledons græsplæne i år, da han på grund af sin placering på verdensranglisten bliver automatisk kvalificeret.

Anderledes står det til for Clara Tauson, som skal spille kvalifikationsspil.