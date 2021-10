Kæmpe gave til Holger

Tennisspilleren Holger Rune har vist lovende takter på det seneste, og nu får danskeren mulighed for også at gøre det i den store amerikanske Indian Wells-turnering.

Rune har fået et wildcard til turneringen, der regnes som den største turnering i tenniskalenderen ud over de fire grand slam-turneringer.

Det skriver herrernes internationale tennisforbund, ATP, på sin hjemmeside.

I slutningen af august kvalificerede Rune sig til årets sidste grand slam-turnering, US Open. Her endte det med et nederlag i første runde til verdensetteren Novak Djokovic. Rune vandt dog et sæt.

Siden har han blandt andet vist sig flot frem i en ATP-turnering i sidste uge, hvor han slog verdensranglistens nummer 24, Lorenzo Sonego, og spillede lige op med Pablo Carreño Busta, nummer 16 på verdensranglisten.

I disse dage deltager den unge dansker i en Challenger-turnering i franske Orleans, hvor han fredag skal spille kvartfinale.

Rune er sikker på ikke at møde Novak Djokovic i Indian Wells, som spilles i den californiske by af samme navn. Serberen har nemlig trukket sig fra turneringen.

- Amerika, I gav mig den bedste støtte ved US Open, og turneringen fik en plads i mit hjerte.

- Dette vil være min første tur til Californien, og jeg kan ikke vente med at gøre BNP Paribas Open (turneringens officielle navn, red.) mindeværdig sammen med jer, skriver Holger Rune på Instagram.

Danskeren er lige nu nummer 124 på verdensranglisten.

Også kvinderne spiller i Indian Wells. Her har verdensetteren Ashleigh Barty samt Naomi Osaka og Serena Williams meldt afbud. Clara Tauson har måtte trække sig på grund af en skade.

Indian Wells løber af stablen fra mandag og to uger frem. Andy Murray har ligesom Holger Rune fået et wildcard til turneringen.