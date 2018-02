Kæmpe gevinst for dansk tennis

Der er fundet penge til, at Danmarks to hotteste tennistalenter kan spille alle årets turneringer med ledsager, fortæller forbundets sportschef

Det er bestemt ikke, fordi han vælter sig i penge, sportschefen i Dansk Tennis Forbund (DTF). Men nu har Jens Anker Andersen alligevel fundet et par poser af dem, såvel internt som eksternt.

Det betyder, at Danmarks to hotteste tennistalenter, Clara Tauson og Holger Rune, roligt kan placere ketsjertasken på bagagebåndet resten af 2018.

- Der er nu økonomisk bund under alle de turneringer, de vælger at spille i år. Også med ledsager, ja, konkluderer sportschefen, der i sit eget budget har flyttet lidt rundt på midlerne, ligesom der er kommet velkommen hjælp udefra.

Med DIF’s mellemkomst kommer der således international, olympisk rejsehjælp til den regerende ungdomsolympiske mester, Clara Tauson, der nu også klubmæssigt er skiftet til et fastere, økonomisk underlag fra HIK til K.B.

Der er stadig lang vej endnu til fuld finansiering af Clara Tausons tenniskarriere, men nu synes årets rejseudgifter at være på plads. Foto: Jonas Olufson

Hun vil formentlig på skift blive fulgt til ITF-turneringer i udlandet af enten klubbens sportschef Mikkel Nørby eller af DTF-kollega Andersen. Målet er fremover at spille med i alle de kommende grand slams, mens årets ungdoms-OL afvikles i Buenos Aires.

Jens Anker Andersen glæder sig over, at der er kommet rejsepakker på plads til de to, mens de øvrige tre talenter i forbundets satsning, Hannah Viller Møller, HIK, Sebastian Grundtvig, fra HIK til Gentofte og Skovbakkens Elmer Møller, må nøjes med lidt mindre paketter.

U14-europamester Holger Rune får nu hjælp til at tage næste skridt i den benhårde konkurrence på drengesiden. Foto: Jonas Olufson

Imens drømmer han om, at en ny hovedsponsor til forbundet kan gøre livet lettere, men roser samtidig samarbejdet med formueforvalteren C WorldWide, som støtter talentudviklingen.

Og så håber han ikke mindst på, at Team Danmark, som i de senere år ikke har kigget tennissportens vej, kommer på bedre tanker.”

- Jeg kan da godt forstå, at vi har det forhold til Team Danmark, som vi har i dag. Måske skulle DTF i fortiden ikke have lovet dem så meget, som man ikke kunne holde. Men det er min opfattelse, at der er en opblødning i gang.

- Vi nærmer os hinanden, og jeg føler, at de ser positivt på det set up, vi har gang i. Vi har nu fået otte talentmiljøer for de yngste op at stå rundt i landet, og det bliver forhåbentlig snart til 12-14 stykker.

- Og så har vi den lidt smallere satsning i toppen, siger han med adresse til de fem ’satsningsspillere’.

- Lige nu er vi stadig mest en katalysator. Det hele bygger stadig meget på forældrene og klubberne.

Holgers mor, Anneke Rune, glæder sig over, at der nu kommer tilskud uden krav om specifikke resultater og tilbagebetaling. Foto: Jonas Olufson

Holgers mor, Aneke Rune, har tidligere overfor Ekstra Bladet vurderet, at hans årlige rejseudgifter i år kan nærme sig 350.000 kroner for 14 turneringer. DTF kan dog ikke alene støtte i den størrelsesorden, men hun hilser selvsagt nyheden om et bedre finansieret rejsekatalog velkommen.

- Det lyder da utroligt fornuftigt, siger hun.

- Alle tilskud er velkomne, men det er meget positivt, hvis det er forbundspenge, der kommer - uden krav om specifikke resultater og forskellige former for tilbagebetaling. Den slags har det med at følge de tilbud, der kommer fra privatregi. – Men et forbund ser jo udelukkende på, hvordan man kan løfte en spillers udvikling, så det er jeg glad for at høre.

Rejseudgifterne for et tennistalent er vel at mærke kun en del af de samlede udgifter. Poster som fysisk og mental træning, fysioterapi, kostvejledning, øvrig logistik og trænerløn kan hurtigt fordoble dem

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at indhente en kommentar fra Team Danmarks direktør Lone Hansen.

Se også: Danmarks nye tennis-darling skifter: Vælger samme vej som Wozniacki

Se også: Caroline til stortalentet Clara: Dette skal du undgå