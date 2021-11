Kæmpe jubel: Målløs over historisk bedrift

Semifinalerne i sæsonfinalen i tennis for herrer er på plads.

Fredag eftermiddag bookede Casper Ruud den anden billet videre fra den grønne gruppe, som Novak Djokovic allerede var avanceret fra.

Det gik ud over russiske Andrey Rublev, som tabte 6-2, 5-7, 6-7 til den 22-årige nordmand.

I semifinalen skal Ruud op imod en anden russer i skikkelse af Daniil Medvedev, der er nummer to i verden. Ruud er selv nummer ni.

Det var første gang i karrieren, at det lykkedes for den norske tennisstjerne at besejre Rublev, ligesom det er første gang, at en nordmand når semifinalen i sæsonfinalen.

I sig selv er det historisk at Norge overhovedet er repræsenteret i det fine selskab, der binder sløjfe på ATP-sæsonen.

- Det er en stor dag for mig i min karriere. Det her år har været specielt. Jeg her ved ikke helt, hvordan jeg klarede det. Men det går vældig hurtigt her, og jeg fik sat nogle god returneringer, som blev vigtige, fortalte Ruudi ifølge VG.

De fire foregående møder var alle endt med sejr til den to år ældre spiller fra Moskva, og stimen så ud til at fortsætte fredag.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Casper Ruud knytter næven - og det er der god grund til. Foto: Guglielmo Mangiapane/Ritzau Scanpix

Dårlig norsk start

Rublev brød to af Ruuds tre første servepartier og bragte sig på 4-1, før han tre partier senere lukkede sættet.

Det overlegne første sæt blev efterfulgt af et tæt andet sæt, hvor spillerne brød hinanden en gang hver, før stillingen var 6-5 i Ruuds favør.

Her udnyttede Ruud sin anden sætbold til at tvinge kampen ud i et tredje sæt. Igen var det tæt, og marginalerne gjorde forskellen.

Rublev brød Ruuds serv til 3-2, men Ruud svarede prompte igen ved at udnytte sin eneste breakbold i sættet.

Faktisk havde Rublev også chancen for at bringe sig på 6-5 i Ruuds serv, men det glippede, og så tog nordmanden i stedet sejren i tiebreak.

Spilleren fra Snarøya Tennisklubb har haft en stor sæson med fem turneringssejre. Han har triumferet i Geneve, Båstad, Gstaad, Kitzbühel og San Diego, mens han i 2020 vandt i Buenos Aires.

Mens Ruud og Medvedev står over for hinanden i den ene semifinale, er Novak Djokovic og Alexander Zverev kombattanterne i den anden.