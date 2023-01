Kæmpe kaos før Rune-kamp: Udskudt i timevis

Det danske tennisstjerneskud Holger Runes kamp i første runde af Australian Open er tirsdag morgen blevet udskudt flere timer på grund af varme.

Kampstart er sat til klokken 07.00 dansk tid, oplyser arrangørerne af turneringen.

Det vil sige klokken 17 australsk tid.

Du kan følge kampen live på eb.dk:

I alt ti kampe er udskudt, skriver australske 9news.com i en liveblog.

Termometeret står på omkring 35 grader i den australske sommerhede tirsdag eftermiddag lokal tid.

Det er turneringens varmereglement, som er i spil og er grunden til, at den 19-årige dansker først senere kan komme i kamp mod serbiske Filip Krajinovic på Kia Arena, hvor der er plads til 5000 mennesker.

Turneringen vurderer løbende situationen på baggrund af faktorer som solstrålernes bidrag til varmen, lufttemperatur i skyggen, relativ luftfugtighed og vindstyrke.

Oprindelig var planen, at Rune skulle i aktion ved 3-tiden i nat som kamp nummer to på Kia Arena efter australske Kimberly Birrell og estiske Kaia Kanepi. Det blev til en tresætter, hvilket også var med til at skubbe lidt til programmet.

Ifølge Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, er stemningen dog god, og holdet omkring danskeren befinder sig kort efter klokken 06.00 dansk tid i spillerrummet under arenaen, hvor der er aircondition.

- Så vi lider ikke, skriver hun i en sms, men siger dog om forholdene i Melbourne:

- Var lige oppe og ude før. Man bliver sløv i løbet af ti minutter i varmen.

Rune har tidligere sagt, at han regner med 'brutal' varme, men at han er klar:

- Jeg har mere og mere erfaring med det nu, så jeg kommer til at glæde mig til det, sagde Rune under et pressemøde op til turneringen.

Holger Rune ligger nummer ti i verden og må betegnes som favorit i kampen. Den 30-årige serber Filip Krajinovic er dog en erfaren herre og regnes som en potentielt tricky modstander. Serberen ligger nummer 54 i verden.