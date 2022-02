Kæmpe kikser

Tennisspilleren Holger Rune er færdig ved ATP-turneringen i Marseille.

Det er han, efter han onsdag eftermiddag blev slået af den fjerdeseedede russer Aslan Karatsev i anden runde med cifrene 3-6, 6-7.

Danskeren, der er rangeret som nummer 90 i verden, spillede lige op med russeren, der ligger nummer 15 i verden, i størstedelen af kampen.

18-årige Rune havde midtvejs i første sæt muligheden for at bryde Karatsevs serv to gange i samme serveparti og bringe sig i front. Russeren kæmpede sig dog tilbage og vandt partiet og efterfølgende sættet.

Også i andet sæt bød useedede Holger Rune sin modstander op til dans. Men ligesom i første sæt lykkedes Karatsev med at bryde danskerens serv i slutningen af sættet.

Trods tydelig frustration gav Rune ikke op.

Bagud 4-5 kæmpede han videre og brød tilbage med det samme efter et parti med flere uprovokerede fejl af den 28-årige russer, der lod til at kæmpe med en lægskade i de afgørende partier i andet sæt.

Efter et maratonlangt parti, hvor Holger Rune missede fire sætbolde, tvang Karatsev danskeren ud i tiebreak, som russeren vandt sikkert med 7-1.

Holger Rune spillede sig i anden runde tirsdag. Det skete med en sejr over belgiske Zizou Bergs, der er rangeret som nummer 169 på verdensranglisten.

Danskeren har haft en udfordrende start på 2022 med exit i første runde af Australian Open. Det er også blevet til tidlig exit i ATP-turneringerne i Adelaide, Cordon og Buenos Aires.