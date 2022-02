Kæmpe nedtur for verdensstjerne

Novak Djokovic nåede tre kampe i sin første turnering i 2022 og mister om få dage sin status som verdensetter.

Torsdag tabte Djokovic højst overraskende til verdens nummer 123, tjekken Jirí Veselý, 4-6, 6-7 i ATP 500-turneringen i Dubai.

Resultatet betyder, at russeren Daniil Medvedev fra mandag overtager førstepladsen på ATP's verdensrangliste.

Medvedev spillede sig tidligere på ugen videre til kvartfinalerne i en ATP 500-turnering i Mexico.

34-årige Djokovic har i alt tilbragt 361 uger som verdens nummer et, hvilket er rekord for en mandlig tennisspiller.

Novak Djokovic er ude af ATP 500-turneringen i Dubai efter nederlag i til tjekken Jirí Veselý. Foto: Suhaib Salem/Reuters

Efter at have været udelukket fra Australian Open i januar tog Djokovic i denne uge hul på sin 2022-sæson og slog først italienske Lorenzo Musetti og siden russeren Karen Khachanov ud, inden Veselý agerede stopklods.

Det er anden gang, at Veselý og Djokovic møder hinanden, og det er anden gang, at 28-årige Veselý besejrer den serbiske stjerne.

Første gang var på grus i 2016, hvor Veselý var noget bedre kørende end i de seneste år. Tjekken nåede i 2015 sin højeste rangering i karrieren, da han var nummer 35 på verdensranglisten.

Torsdag var Vesély meget stærkt spillende i første sæt, som han vandt 6-4 efter at have udnyttet sin første sætbold.

Tjekken kom også foran 5-3 i andet sæt, inden Djokovic bed fra sig og skabte spænding i opgøret. Nerverne blev dog holdt i ro, og Veselý udnyttede sin første matchbold i sættets tiebreak.

- Jeg havde aldrig rigtigt troet på, at jeg ville have en chance mod Novak. Han er en af de bedste i historien, siger en lykkelig Veselý efter sin choksejr over serberen ifølge atptour.com.