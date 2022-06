Kæmpe nedtur: Holger får hug af verdens nummer 147

Holger Rune kæmper stadig med at finde formen på græsunderlaget før Wimbledon, der begynder i næste uge.

I opvarmningsturneringen i Eastbourne nåede danskeren ikke videre end første runde, hvor han tabte i tre sæt til briten Ryan Peniston.

Peniston vandt med cifrene 4-6, 7-6 og 6-1.

Runes overmand er blot nummer 147 i verden. Til gengæld er han allerede i gang med sin fjerde græsturnering i juni og tilsyneladende ganske fortrolig med det særlige underlag.

Danskeren kom ellers bedst i gang, men matchen knækkede, da Peniston vandt tiebreaken i andet sæt.

Her bragte Rune sig foran med 4-3, men tabte derefter to bolde i træk i egen serv. Peniston tog sættet ved at udnytte sin første sætbold ved stillingen 6-5.

Mens de to første sæt var ganske jævnbyrdige, var der klar forskel på de to spillere i tredje.

En tydeligt irriteret Holger Rune tabte tråden og kom aldrig for alvor ind i kampen igen.

Man fornemmede, hvor det bar hen, da en pludseligt storspillende Peniston afværgede Runes smash og bragte sig foran 2-0.

Danskeren skød i frustration en bold ud af stadion og indkasserede en advarsel for dårlig opførsel.

Reaktionen havde dog kortvarigt en effekt. For umiddelbart bagefter lykkedes det Rune at bryde tilbage til 1-2.

Men det var kampens sidste danske højdepunkt. Den danske teenager tabte samtlige sine egne servepartier i tredje sæt og måtte se Peniston vinde sættet klart.

Holger Rune, der er verdens nummer 29, havde for nylig stor succes i French Open, hvor han nåede kvartfinalen.

Men efter skiftet til græsbanerne kniber det mere. I sidste uge røg han ud i første runde i ATP-turneringen i Halle.

Det er noget af et skifte for Holger Rune, der bragede afsted ved den seneste grand slam.