Kæmpe nedtur

Den danske tennisspiller Holger Rune fik blot en enkelt kamp i sin debut i Indian Wells.

Sent fredag dansk tid tabte den 18-årige dansker med 4-6, 1-6 til Ernesto Escobedo fra USA, der rangerer som nummer 178 i verden.

Mens Rune, der ligger nummer 124, havde fået et wildcard til turneringen, havde Escobedo været igennem to succesfulde kvalifikationskampe, og det var tydeligt, at han havde spillet sig varm på det californiske underlag.

Danskeren var med til 4-4 i første sæt, men lod sig frustrere, da han havde tabt første sæt, og derfra forduftede spændingen.

Rune gik ellers uimponeret til værks og fik en god start på sin debut i Indian Wells, som anses som den største turnering ud over de fire grand slam-turneringer.

Det var tjubang-tennis fra start, og i indledningen udløste det flest danske vinderslag. Rune brød da også til 2-1, efter at en godt timet stopbold havde fremtvunget kampens første breakbold.

Men Escobedo slog prompte tilbage ved at bryde rent tilbage til 2-2, og så var det, som om amerikaneren fik et lille overtag i kampen.

Ikke mindst fordi han spillede mere stabilt, hvilket fik Rune til at satse yderligere i duellerne, og det resulterede i flere danske fejl.

Holger Rune - her under US Open - fik kun en kamp i Indian Wells. (Arkivfoto) Foto: Sarah Stier/Ritzau Scanpix

Bagud 4-5 i første sæt skulle Rune holde serv for at blive i sættet, men der ramte han et skidt parti, så Escobedo kunne udnytte sin første sætbold til at komme på 6-4.

Rune var tydeligvis frustreret, og han formåede heller ikke at få momentum over på sin side i begyndelsen af andet sæt.

Escobedo spillede med stor selvtillid, og med en hammer af en forhånd brød han Rune for tredje gang i kampen og kom foran 2-0.

Nu gik det slet ikke Runes vej. Han havde mulighed for at komme på tavlen til 1-3, men Escobedo spillede sig tilbage i danskerens parti og brød også til 4-0 på en breakbold, hvor han både viste prøver på sin gode baghånd og afsluttede med en kælen stopflugtning.

Rune fik pyntet på stillingen, men kunne ikke forhindre amerikaneren i at serve sættet hjem til 6-1, og så var det slut efter blot 73 minutters tennis.

