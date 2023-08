Kæmpe opgave venter: - Dét må hun ikke

Nykåret Wimbledon-mester og nummer ti på verdensranglisten.

Det er en stor, stor mundfuld, der venter Caroline Wozniacki, når hun onsdag går på banen i Montreal.

På den anden side af nettet står Marketa Vondrousova - en modstander, den nyligt tilbagevendte danske tennisstjerne aldrig tidligere har stået overfor.

Men det er en opgave, som Wozniacki kan gå ind til uden det store pres, mener tennisekspert og kommentator Michael Mortensen.

- Det er en klassemodstander, hun skal op imod, siger han til Ekstra Bladet forud for opgøret i anden runde af WTA-turneringen.

Men selvom favoritværdigheden ligger hos tjekken, kan det faktisk gå hen og blive en fordel for den 33-årige dansker, at de fleste regner med et dansk nederlag.

- Det store spørgsmål er, om Caroline har formået at restituere efter kampen i går (tirsdag, red.). Men hun kan bare gå ind til den med sindsro og nyde den. Jeg tror faktisk, at Vondrousova har lidt sommerfugle i maven over at skulle møde Caroline.

Caroline Wozniacki får onsdag aften dansk tid svar på, hvor hun står over for en af verdens aktuelt bedste tennisspillere. Foto: Minas Panagiotakis/Ritzau Scanpix

Skal spille endnu bedre

Michael Mortensen var dybt imponeret over, hvad han så fra Caroline Wozniacki, efter hun i sin comeback-kamp tirsdag besejrede Kimberly Birrell med cifrene 6-2, 6-2.

Faktisk er han blæst bagover af, at danskeren allerede nu kan formå at spille på så højt et niveau efter knap tre års pause. Tirsdagens sejr var således en helstøbt indsats med stort perspektiv, mener han.

Alligevel skal hun løfte sit spil yderligere, hvis det skal blive til en overraskelse i Montreal.

- Hun skal spille bedre end i går. Specielt andenserven skal sidde der. Hun må ikke serve kort, for så bliver hun straffet med det samme, siger Michael Mortensen, der glæder sig til opgøret.

Marketa Vondrousova vandt i sommer sin første grand slam-turnering. Foto: Sidorjak Martin/Ritzau Scanpix

Får svar

For med Caroline Wozniackis ambitioner om at vinde US Open og igen blive en del verdenstoppen er et opgør mod en top-10-spiller lige, hvad hun har brug for.

- Hun får nogle svar. Rent tempomæssigt får hun nogle svar på, om hun kan stå imod de tunge slag. Og hvis hun føler, at hun kan være med fysisk og mentalt, så ser det pludselig rigtig godt ud.

- Det er en kamp, hvor hun skal teste sig selv. Det er det, der er vigtigt. Det er ikke vigtigt, om hun vinder eller taber.

Caroline Wozniacki og Marketa Vondrousova forventes at gå på banen i Montreal omkring klokken 22.30 dansk tid.