Kæmpe overraskelse: Useedet tjekke vinder Wimbledon

Som nummer 42 i verden var ikke manges øjne rettet mod tjekkiske Marketa Vondrousova ved årets Wimbledon.

Men lørdag eftermiddag gik hun hele vejen og vandt sin første grand slam-titel, da hun besejrede Ons Jabeur med 6-4, 6-4 i Wimbledon-finalen. Aldrig før har en useedet kvinde vundet Wimbledon.

Undervejs i turneringen blev det til sejre over fem seedede spillere for 24-årige Vondrousova, der tilbage i 2019 var i French Open-finalen og tabte.

Anden titel

Det er Vondrousovas blot anden titel i karrieren. Den første vandt hun helt tilbage i 2017.

Ons Jabeur, der er verdens nummer seks, var på forhånd favorit i finalen, men det blev heller ikke denne gang, at tuneseren fik sin grand slam-titel.

Hun var også i finalen ved Wimbledon sidste år samt French Open-finalen. Afrika må dog fortsat vente på sin første kvindelige grand slam-vinder nogensinde.

Den 24-årige tjekke vandt i to sæt. Foto: Sebastien Bozon/Ritzau Scanpix

Annonce:

Mange brud

Fra kampens start havde de begge det meget svært i egne servepartier. Hele fem gange var der et servegennembrud i første sæt, hvor Vondrousova stod for tre af dem mod en dårligt servende Jabeur, der satte under halvdelen af sine førsteserver ind.

Det sidste brud sendte Vondrousova i front 5-4, hvorefter hun sikkert holdt sin egen serv, da det gjaldt.

Tjekken så ud til at holde sit momentum i kampen ind i andet sæt, da hun straks brød Jabeur igen og bragte sig foran 40-0 i partiet efter. Men så kom tuneseren for alvor i gang og vendte partiet til egen fordel, inden hun stensikkert servede sig foran 2-1 og derefter brød igen til 3-1.

Og som et meget godt billede på kampen blev Jabeur herefter selv brudt endnu en gang, hvor det ellers så ud til, at hun havde fået overhånden.

Ved 4-4 gik det endnu en gang galt for Jabeur. Vondrousova brød igen og fik muligheden for at serve titlen hjem. Efter en dobbeltfejl på den første matchbold slog Vondrousova til på sin anden mulighed og tog sin grand slam-titel.

Kom helt tæt på Holger Runes forvandling, og læs alt om hans familie, formue og fristelser lige her.