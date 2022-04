Kæmpe resultat: Holger Rune klar til sin første finale

BANG!

Den 19-årige danske tennisspiller Holger Rune fortsætter med at imponere stort, og lørdag gik det ud over den tyske Oscar Otte, der i semifinalen af ATP 250-turneringen i München måtte se sig besejret med cifrene 6-4, 6-4.

Dermed er Holger Rune den første danske herresingle i 17 år, der er nået hele vejen til finalen i en ATP-turnering. Sidst var, da Kenneth Carlsen vandt i Memphis tilbage i 2005.

Efterfølgende kunne den danske komet næsten ikke forstå det selv.

- Det er faktisk en ret uvirkelig følelse. Jeg forventede slet ikke at stå her, da jeg gik ind til turneringen, men jeg har bare taget det kamp for kamp. Jeg har haft en svær lodtrækning og var oppe imod Zverev, så jeg vidste, at det ville blive hårdt, men jeg har været klar fra start. Jeg er bare vildt glad for at være i finalen.

Foto: Matthias Schrader/Ritzau Scanpix

I karrierens hidtil største kamp startede det ellers ikke alt for godt for Holger Rune, der hurtigt var nede med et break og pludselig kunne se første sæt glide ud af hænderne på ham.

Men den talentfulde dansker er ikke ligefrem kendt for at være én, der giver op, og derfor åd han sig også stille og rolig ind i sættet igen efter at have været bagud 4-1.

Med danskerens altid tunge slag fra baglinjen og aggressive spillestil fik Oscar Otte pludselig sværere og sværere ved at følge med, ligesom fejlene også blev flere.

Første sæt endte derfor også med en stor dansk knytnæve efter fem partier i streg til Rune - nu kun ét sæt fra at levere sit hidtil største resultat i karrieren.

Herfra fulgtes de to pænt ad i andet sæt, men da det spidsede til ved 4-4 beviste Holger Rune, hvorfor han lige nu er blandt de absolut mest lovende spillere på ATP Touren.

Med stor bevægelighed og koncentration var danskeren således skarpest og brød tyskerens serv, inden han selv kunne gøre det færdigt i sit eget serveparti.

Dermed er der kun blot én kamp mellem Holger Rune og sin første ATP-titel i karrieren.

Søndagens finalemodstander venter verdens nummer 40 - hollandske Botic van de Zandschulp.