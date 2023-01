Kæmpe sensation: Holgers rival er færdig

Jenson Brooksby leverede torsdag en gedigen overraskelse ved Australian Open i tennis.

Her sendte amerikaneren nemlig Casper Ruud ud af grand slam-turneringen.

Brooksby, der er nummer 39 på verdensranglisten, sendte med en overbevisende indsats nordmanden hjem med en sejr i fire sæt på 6-3, 7-5, 6-7, 6-2.

Det var der næppe mange, der havde set det komme inden turneringens start. Ruud er således nummer tre på verdensranglisten og var seedet som nummer to i Australian Open.

Men det gav Jenson Brooksby altså ikke meget for. Amerikaneren kom på sejrskurs i første sæt, da han brød Ruud til 4-3. Lidt efter tog han sættet ved igen at vinde i nordmandens serv.

Ruud viste tænder fra starten af andet sæt. I første parti spillede han sig til to breakbolde, men det var først i tredje parti, at det lykkedes Ruud at bringe sig foran i amerikanerens serv.

Annonce:

Brooksby brød dog øjeblikkeligt tilbage, og derfra fulgtes de to ad frem til 6-5. Her bankede amerikaneren endnu et søm i Ruuds kiste ved at bryde nordmanden og vinde andet sæt.

Nu var Ruud presset, og det var også tæt på at slutte for nordmanden, da Brooksby i tredje sæt ved 5-3 i egen serv spillede sig til hele tre matchbolde. Samtlige muligheder for at lukke kampen blev dog spildt, og Ruud kunne ånde lettet op efter et hårdt tiltrængt servebrud.

Sættet blev afgjort i tiebreak. Her vandt Ruud i sikker stil, og så var der lidt håb for nordmanden.

Men det forduftede hurtigt igen. Brooksby skruede for alvor bissen på i fjerde sæt og brød utroligt nok Ruud i nordmandens første tre servepartier.

Det gjorde det til 4-1 for amerikaneren, der derfra uden problemer tog sejren og slukkede Ruuds drøm om et topresultat.

22-årige Jenson Brooksby er for første gang med ved Australian Open. Hans hidtil bedste resultat i en grand slam var, da han i 2021 nåede frem til fjerde runde i US Open.