Kæmpe skalp: Holger Rune buldrer videre

Tennisspilleren Holger Rune er videre til anden runde ved ATP-turneringen i Monte Carlo.

Den 18-årige dansker leverede en pæn overraskelse, da han tirsdag slog Aslan Karatsev fra Rusland med 7-6, 4-6, 6-3.

Russeren, der rangerer som nummer 30 i verden, blev straks sat under pres af Rune, der vandt de tre første partier og bragte sig foran med 3-0.

Senere blev det også 4-1 og 5-2 til danskeren, der havde svært ved at lukke sættet. I stedet fik Karatsev kæmpet sig tilbage og udlignet til 6-6, inden Holger Rune afgjorde sagen sikkert i en tiebreak med 7-1.

I andet sæt bragte danskeren sig foran 4-2, men Rune blev påvirket at, at spilrytmen blev afbrudt af Aslan Karatsev. Russeren blev flere gange masseret og modtog smertestillende medicin.

Holger Rune var tydeligt frustreret, og kampens dommer fik skældud. Danskeren vendte sig også om mod sin mor på tribunen, og bad hende om stoppe med at sige noget.

Karatsev udnyttede situationen til at vinde fire partier i træk og tage sætsejren 6-4. Herefter bad Holger Rune om et toiletbesøg, og da han vendte tilbage til gruset, havde han genfundet sit fokus.

Holger Rune var sikker i sine egne servepartier, og da han samtidig indledte sættet med et servegennembrud. Danskeren sluttede af med endnu et servegennembrud og kunne juble over sejren.

I anden runde møder Rune nordmanden Casper Ruud, der er nummer syv i verden. Det skandinaviske brag foregår onsdag.