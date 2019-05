Kæmpe skandale: Amok på banen

Det norske tennistalent Casper Ruud er videre til tredje runde i Italian Open i Rom. Men nordmanden gik videre på en noget utraditionel måde.

Hans australske modstander, Nick Kyrgios, var nemlig så utilfreds med dommeren, at han i starten af tredje sæt tog sin taske og forlod banen.

Australieren blev efterfølgende diskvalificeret fra turneringen for dårlig opførsel, skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Desuden får han en bøde på 20.000 euro svarende til knap 150.000 kroner for sin opførsel.

Derudover skal han tilbagebetale de godt 250.000 kroner, han har fået i præmiepengene for sin deltagelse i turneringen, ligesom han bliver fratrukket de 45 point til verdensranglisten, som han har optjent i turneringen.

Det skriver ATP i en meddelelse torsdag aften.

Inden episoden i tredje sæt havde Kyrgios allerede fået pointstraf for at skændes med dommeren.

Da Casper Ruud i tredje sæt udlignede til 1-1 udvekslede Kyrgios nogle ukvemsord med dommeren, før han kastede med ketsjeren og en stol, pakkede sin taske, gav hånd til dommer og modstander og forlod banen.

Australieren havde tabt det første sæt med 3-6, men vundet andet sæt efter tiebreak.

- Meget begivenhedsrig dag for at sige det mildt. Følelserne fik overtaget i mig, og jeg vil bare sige, at atmosfæren var sindssyg derude i dag. Bare super uheldigt at det endte sådan.

- Undskyld Rom, vi ses igen, måske, skriver Kyrgios på Instagram torsdag aften.

Det er ikke første gang, at Nick Kyrgios viser sit voldsomme temperament på tennisbanen.

I 2017 fik han en bøde på 196.000 kroner for usportslig optræden, efter at han forlod banen under en kamp i ATP-turneringen Shanghai Masters. Inden da havde han flere gange i kampen fået advarsler for sine vredesudbrud.

I 2015 blev han idømt en karantæne på 28 dage og en bøde på 167.000 kroner for at komme med upassende kommentarer til sin modstander under en kamp.

