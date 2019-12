Kæmpe skandale: Pinligt eller svindel?

Det er ikke hver dag, at professionelle tenniskampe afgøres med 6-0, 6-0. Det skete i 15.000 dollars-turneringen i Doha i denne uge.

Og ikke nok med, at verdens nummer 1.367, thailandske Krittin Koaykul, ikke afgav et eneste parti, han tabte heller ikke en eneste bold og vandt samtlige partier rent - og dermed samtlige kampens 48 bolde.

Tv-billeder fra kampen er da også både pinlige og skandaløse.

Den thailandske tennisspiller behøver slet ikke folde sig ud for at vinde så nemt. På den anden side af nettet står nemlig ukrainske Artem Bahmet, og han ligner en, der aldrig har spillet tennis før.

Serven ligner en nybegynders på første lektion på et sommerferiekursus, og grundslagene sidder heller ikke lige i skabet.

Verdens dårligste tennisspiller? Se de afsluttende bolde her...



Ifølge tennis.com er det aldrig sket på hverken ATP- eller WTA-niveau, at en spiller har tabt alle 48 bolde.

I Wimbledons tredje runde i 2012 vandt Yaroslava Shvedova dog 24 bolde i træk og dermed første sæt mod italienske Sara Errani, mens det samme skete i 1982, da amerikanske Bill Scanlon slog Brasiliens Marcos Hocevar på mændenes tour.

På det noget lavere Future-niveau lykkedes det i 2018 franske Dan Added, der nu er nummer 245 i verden, landsmanden Freddy Prioton ved at vinde samtlige 48 bolde - præcis som det nu skete i Doha.

Hvordan den ukrainske spiller er kommet med i en professionel turneringer, når han ikke er bedre, det er lidt af en gåde.

Men på det lave ITF-niveau har turneringerne ofte svært ved at fylde de sidste pladser ud i kvalifikationen, og så kan man købe sig ind i turneringen, hvis man har pengene og har et såkaldt ITF-medlemsskab.

Daily Telegraph skriver dog også, at der er kommet en grim skygge over den pinlige kamp.

Avisen melder således, at der i et russisk bettingforum er en bruger, der skriver, at spil på netop denne tenniskamp gav penge til, at to personer kunne komme en uge til Doha på et lækkert hotel.

Ifølge Sports Illustrated skulle der være talt om, at den ukrainske tennisspiller selv og vennen 'Mont' tog til turneringen i Doha for at scoute spillere, og så spillede de med i kvalifikationsturneringen og gamblede på, at de selv tabte, og så var turen betalt.

Planen var, at de ville gøre det samme i næste uge, men efter historien er gået verden rundt, så bliver det nok sværere at tabe 48 bolde i træk næste uge.

