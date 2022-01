Kæmpe stjerne taber finale i Sydney

Tennisstjernen Andy Murray missede lørdag chancen for at vinde den første turneringssejr i mere end to år.

Den tidligere verdensetter har i denne uge kæmpet sig frem til finalen i en opvarmningsturnering til Australian Open, men det lykkedes ikke skotten at gå hele vejen.

Finalen i ATP-turneringen Sydney Tennis Classic mod den topseedede russer, Aslan Karatsev, endte med et nederlag på 3-6, 3-6 til Murray.

Andy Murray fik en mindre lektion af russeren, der er nummer 20 i verden.

Det var første gang siden oktober 2019, at skotten havde spillet sig frem til en finale på herrernes tennistour. Dengang vandt Andy Murray en turnering i belgiske Antwerpen.

Sidenhen har hans tenniskarriere været truet af en alvorlig hofteskade, men det er lykkedes Murray at komme i gang igen med en ny, indopereret hofte.

I denne uge lykkedes det for første gang siden operationen at sætte en stime sammen på fire sejre i træk, før det lørdag endte med et klart nederlag til Karatsev.

For fem år siden toppede Andy Murray en overgang verdensranglisten, men i øjeblikket er han nede som nummer 135.

Han befinder sig i Australien for at deltage i grand slam-turneringen Australian Open i Melbourne, hvor han fem gange har været i finalen. Det er dog aldrig lykkedes Murray at vinde titlen.

I løbet af karrieren har skotten vundet Wimbledon to gange, US Open og hentet to olympiske titler. Det er i alt blevet til 46 turneringssejre.