Kæmpe triumf: Helt til tops

Den danske tenniskomet Holger Rune kunne ikke få en bedre afslutning på sin juniorkarriere.

Søndag strøg han helt til tops og vandt sæsonfinalen, hvor de otte bedste deltager. I finalen i kinesiske Chengdu besejrede den 16-årige Rune franske Harold Mayot med 7-6, 4-6, 6-2.

Som en sidegevinst til triumfen rykker Holger Rune op som nummer et på verdensranglisten.

Et perfekt punktum for Rune, der inden turneringen annoncerede, at den ville blive hans sidste som juniorspiller, inden han fuldt ud helliger sig seniorkarrieren.

- Jeg er så stolt af mig selv. Jeg slog min gode ven Mayot, der har spillet sit livs tennis i denne uge. Vi var begge nervøse, men sådan skal det være i en finale, siger Rune ifølge Ritzau.

- Jeg blev lidt ekstra nervøs over udsigten til førstepladsen. Det betyder alt for mig at få førstepladsen, siger Rune.

Sportschef i Dansk Tennis Forbund, Jens Anker Andersen jubler også

- Det er en vanvittig flot præstation, som Holger har leveret. Alle modstandere ved ITF Junior Finals er fra allerøverste hylde, så man skal virkelig være klar til hver kamp. Jeg har virkelig været imponeret over Holgers mentale niveau i den her uge, siger formanden.

- Hele Holgers sæson taler virkelig for sig selv. I en meget ung alder har han nået mange milepæle, som vi også ville klappe i vores hænder over, hvis han var to år ældre, siger Jens Anker Andersen.

Tilbage i 1999 var Kristian Pless også nummer et på juniorernes verdensrangliste, mens Clara Tauson tidligere i år har haft flere måneder øverst på pigernes verdensrangliste, inden hun forlod juniorrækkerne for at blive senior.

Holger Runes finale blev et tæt opgør.

Da Holger Rune slog 17-årige Mayot i turneringens gruppespil tidligere på ugen, skete det efter to tiebreaks, og denne gang blev det også meget lige, og spillerne var gode til at holde serv.

Mayot tog dog generelt sine partier lidt nemmere end Rune i indledningen, og franskmanden spillede sig da også til kampens første breakbold, da Rune servede ved stillingen 2-3. Danskeren afværgede dog og udlignede til 3-3.

Ved stillingen 4-4 kæmpede Rune sig endelig til en breakbold efter et par flotte bolde, hvor han blandt andet løb en stopbold op og lavede et passérslag. Mayot fejlede på breakbolden, og så førte Rune 5-4.

Mayot løftede dog sit spil, da Rune efterfølgende kunne serve sættet hjem, og franskmanden brød prompte tilbage til 5-5, hvorefter der måtte tiebreak til for at finde en sætvinder ved 6-6.

I den kom Mayot foran med 2-0, men Holger svarede tilbage og kom foran 3-2 på et passérslag. Danskeren holdt stilen og servede tiebreaken hjem til 7-3.

I begyndelsen af andet sæt kom Mayot op med et servegennembrud, men Rune svarede tilbage med det samme.

Rune holdt serv og kom foran 4-3 og havde her to muligheder for at bryde. Han forpassede dog begge chancer, og i stedet brød Mayot til 5-4 og servede efterfølgende sættet hjem.

I tredje sæt fik Rune momentum, da han efter et langt parti brød til 3-1. Det skulle blive vitalt, for Mayot lod til at knække, så Rune nemt kunne bryde igen til 5-1.

Så kunne Rune serve triumfen hjem, men han missede et matchbold og blev brudt til 2-5.

Der var dog ingen panik eller gummiarm. I partiet efter brød Rune rent og sikrede sig triumfen.

