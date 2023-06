Kæmpe turnering bekræfter: Wozniacki får wildcard

Torsdag eftermiddag meldte Caroline Wozniacki ud, at hun gør comeback.

Bare få timer senere bekræfter US Open, at den 32-årige danske tennisstjerne får et wildcard til grand slam-turneringen, der begynder i slutningen af august.

Comeback i starten af august

I et interview med Vogue siger Wozniacki, at hun gør comeback i WTA 1000-turneringen i Montreal i starten af august, og at hun også skal spille US Open senere samme måned.

Også WTA-turneringen i Montreal bekræfter på Twitter, at Caroline Wozniacki får et wildcard.

Her har hun gode erfaringer fra, da hun i 2010 løftede trofæet.

Arrangørerne på WTA Touren kan til hver turnering uddele en række wildcards til spillere, der ikke er automatisk kvalificeret gennem deres placering på verdensranglisten.

Caroline Wozniacki har siden sit stop i januar 2020 fået to børn, og hun frygter ikke at falde igennem efter mere end tre år væk fra banen.

Danskeren ses her under US Open i 2019. Nu vender hun tilbage til den amerikanske turnering. Foto: Roger Parker

Tror, at hun kan vinde grand slam-turneringer

- Er jeg nervøs? Ikke rigtigt. Jeg vender tilbage til noget, jeg elsker. Ja, jeg kan være nervøs før en kamp. Jeg er okay med det. Jeg har det godt med det.

- Kan jeg vinde US Open? Det tror jeg. Kan jeg vinde Australian Open? Det tror jeg. Det er derfor, at jeg gør dette. Vi må bare se, hvad der sker, sagde Caroline Wozniacki, der fylder 33 år om mindre end to uger, til Vogue tidligere torsdag.

Som aktiv tilbragte Caroline Wozniacki 71 uger på verdensranglistens førsteplads.

Hun vandt 30 titler på WTA Touren. Ud over en Australian Open-triumf i 2018 nåede hun også to finaler i US Open - i 2009 og 2014.

Hendes sidste kamp på topniveau var ved Australian Open i januar 2020, hvor hun tabte til Ons Jabeur.

Caroline Wozniacki fortalte også til Vogue, at hun har ambitioner om at deltage ved OL i Paris næste år.