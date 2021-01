Kaldt 'fjols': Svarer igen

Du kan opleve Barcelona direkte torsdag aften - Se Copa del Rey i Ekstra Bladet+ lige her

Den serbiske verdensetter Novak Djokovic slår igen efter hård kritik af både andre tennisspillere og ham selv op til Australian Open.

I alt 1200 tennisspillere, trænere og andre involverede er den seneste uge blevet fløjet ind til turneringen og sat i to ugers hotelkarantæne i Australien.

Over 70 spillere er underlagt særligt hårde karantænekrav uden mulighed for at komme ud til et træningsanlæg på grund af coronasmitte på deres fly.

Flere spillere har kritiseret forholdene på hotellerne og manglende information om risikoen for en streng karantæne, hvilket har ført til en modreaktion i Australien, hvor spillerne har fået kritik for ikke at forstå, hvor privilegerede de er.

Djokovic mener ikke, at behandlingen har været retfærdig.

- Der har været en generel opfattelse af, at spillere (heriblandt mig selv) er utaknemmelige, svage og selviske på grund af en følelse af ubehag i karantæneperioden, skriver han i et længere opslag på sociale medier onsdag.

Spar masser af penge: Tricket til den bedste sportspakke

Samler kugleskøre stjerner: Kan gå HELT galt

- Jeg er meget ked af, at vi er nået hertil, for jeg ved, hvor taknemmelige mange er, lyder det videre fra Djokovic, der ikke er underlagt den særligt hårde karantæne.

Ifølge det spanske medie Punto de Break sendte Novak Djokovic tidligere på ugen en liste med krav om bedre forhold til myndighederne.

Det fik den australske tennisspiller Nick Kyrgios til at kalde serberen for et 'fjols' på Twitter.

Men Djokovic siger, at listen blot var ment som et forslag, og at han havde 'gode intentioner' med den.

Delstaten Victoria og især Melbourne oplevede sidste år et stort coronaudbrud, men har siden fået smitten fuldstændig i bund.

Derfor er turneringen kontroversiel blandt indbyggerne. Nogle debattører mener endda, at den helt bør aflyses.

Australian Open begynder 8. februar.

Danske Mikael Torpegaard er på reservelisten til hovedturneringen.

Grim skade til dansk stjerne

Snød rivalen for millionaftale i kulissen

Chok-nederlag til Real Madrid

Svinedyr FCK-manøvre: Nu gør de regningen op

De skal redde Brøndbys fremtid