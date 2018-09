Kaldte dommer tyv og sexist: Nu får Serena Williams bøde

Den amerikanske tennisspiller har fået en bøde på 110.000 kroner for sin opførsel i forbindelse med US Open-finalen

Serena Williams havde svært ved at styre temperamentet, da hun natten til mandag dansk tid tabte US Open-finalen til Naomi Osaka i to sæt.

Amerikaneren kaldte under kampens stigedommer for en tyv, og på pressemødet blev han også kaldt sexistisk.

Og det koster nu Serena Williams en bøde på 110.000 danske kroner, skriver Sky Sports.

Modtog ulovlig coaching

I andet sæt, da hun var bagud 3-4, blev den 36-årige amerikaner dømt til at tabe et parti, fordi hun blandt andet kaldte stigedommer Carlos Ramos for en tyv.

Tidligere i kampen var Serena Williams blevet tildelt en advarsel for at modtage coaching fra sin træner på tribunen, hvilket ikke er tilladt.

Det gjorde amerikaneren rasende. I kraftige vendinger påpegede hun over for dommeren, at hun aldrig i karrieren havde snydt.

Da Williams i andet sæt smadrede sin ketsjer i frustration, fulgte endnu en advarsel og også en pointstraf.

Det fik hendes temperament til at koge yderligere over. Hun vendte tilbage til den første episode og krævede, at dommeren annoncerede, at hun ikke havde modtaget coaching, og hun forlangte en undskyldning.

I stedet fulgte altså også en partistraf, og senere tabte Serena Williams kampen.

Delt op i tre

Bøden på 17.000 dollar er delt op i tre dele, en for hver af de tre overtrædelser, som Serena Williams begik ifølge stigedommeren.

10.000 dollar koster det, at Serena Williams svinede dommeren verbalt til. Det koster hende 4000 dollar, at hun ifølge dommeren modtog coaching fra sin træner under kampen.

Endelig udløser det 3000 dollar i bøde, at amerikaneren smadrede sin ketsjer.

Som tabende finalist tjente Serena Williams 1,85 millioner dollar, cirka 11,9 millioner kroner, på sin deltagelse ved US Open.

