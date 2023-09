Kamp afbrudt i 50 minutter

Coco Gauff har sikret sig den ene af de to finalepladser i kvindesingle ved årets US Open, efter at hun natten til lørdag færdiggjorde sejren over tjekkiske Karolina Muchova i semifinalen.

Gauff, som desuden slog danske Caroline Wozniacki ud af årets sidste grand slam-turnering, klarede tjekken med cifrene 6-4, 7-5.

Opgøret på Arthur Ashe Stadium torsdag aften amerikansk tid blev afbrudt i andet parti i andet sæt, da en gruppe af tre demonstranter indtog banen.

50 minutter efter blev kampen genoptaget omkring klokken 20.50 lokal tid.

Opgøret blev afbrudt ved stillingen 6-4, 1-0 til Gauff.

Demonstranterne var iklædt T-shirts med sloganet 'stop fossile brændstoffer'.

Foto: Al Bello/Ritzau Scanpix

Tilskuerne overdængede dem med buhråb og opfordringer til at forlade banen.

Gauff og Muchova ventede tålmodigt på banen i flere minutter, mens de ventede på, at sikkerhedsfolk rykkede ind.

Tennisspillerne endte dog med at bevæge sig ind i omklædningsrummene.

Coco Gauff kunne dog færdiggøre kampen med en sejr, da de to spillere fik lov til at gå på banen igen.

Amerikaneren skal i finalen møde enten landsmanden Madison Keys eller belaruseren Aryna Sabalenka, som efter turneringen har sikret sig topplaceringen på kvindernes verdensrangliste.