Kamp kortvarigt afbrudt: Tilskuer fik hjælp

Verdensstjernen Novak Djokovics kamp på Centre Court måtte mandag eftermiddag pauses kortvarigt.

En tilskuer på tribunen havde brug for hjælp. Kort efter blev kampen genoptaget.

Senere i andet sæt var der igen en kort pause, hvor en ældre tilskuer blev hjulpet ud af det ikoniske stadion.

Serbiske Djokovic møder Soon-Woo Kwon fra Sydkorea. Djokovic vandt første sæt med 6-3, mens Kwon tog andet sæt med samme cifre. Kampen er stadig i gang.

Tidligere mandag fik en bolddreng det dårligt på bane 18. Her var den britiske tennisspiller Jodie Burrage hurtig til at hjælpe ham. Hun gav bolddrengen lidt at spise og noget at drikke.

