Kamp til stregen mod verdensstjernen

Clara Tauson leverede endnu et bevis på, at hun er godt på vej mod verdenstoppen, da hun på den store scene ved French Open gav verdensstjernen Victoria Azarenka kamp til stregen i deres opgør i anden runde.

De to hårdtslående fightere gav hinanden og publikum en god kamp, men i sidste ende var verdens nummer 16 en lidt for stor mundfuld for nummer 90, og en del af forklaringen lå formentlig i aldersforskellen på 13 år.

Den 31-årige belarusser, der er tidligere nummer et og to gange vinder af Australian Open, vandt den spillemæssigt tætte kamp med fortjente 7-5, 6-4.

For som en topspiller hævede hun niveauet på de største point, og på den måde var der rutinenen, der sendte marginalerne hendes vej.

Clara Tauson havde i første sæt problemer med at få sine førsteserver sat i spil. Foto: Yoan Valat/Ritzau Scanpix

Det sker ikke sjældent, at Tauson smider sit indledende serveparti, og det gjorde hun også her. Og selv om hun gjorde det næste parti tæt med et par frække vindere, løb belarussen også med det.

Men så fik verdens nummer 90 bedre fat. Først i grundspillet, hvor hun modigt udfordrede diagonalt mod en af verdens bedste baghænder, og da Azarenka var så rar at lave et par dobbeltfejl, fik hun også brudt tilbage til 2-2.

Så skulle serven også med, og det kom den i næste parti til tre i træk for Tauson.

Efter et par dobbeltfejl lukkede hun med sit første es til 4-3, og der var heller ingen slinger i valsen til 5-4, men ved 5-5 fik hun problemer.

Første sætbold fik hun reddet via en god serv og en dyb baghånd ned langs linjen, men på den næste blev trykket for stort, og selv om Tauson fightede godt videre gik sættet til favoritten med 7-5.

Victoria Azarenka snuppede første sæt, da hun toppede på de vigtige bolde. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Azarenka tog momentum med sig ind i andet sæt og brød en lidt modløs Tauson, men så fandt danskeren sin indre kriger frem igen. Et par hvinende vindere banede vej for en breakbold, som modstanderen igen var så rar at serve dobbeltfejl på, og så lukkede den 18-årige med en tung forhåndsvinder til 2-1.

Kampen var igen helt tæt mellem de to hårdtslående fightere, der løb efter alt og slog igennem på det meste. Og ved 2-2 og dansk serv krigede de vildt og voldsomt med to breakbolde, som Tauson måtte afværge med henholdsvis en stor serv og en forrygende forhåndsvinder på linjen.

Tauson var tæt på at bryde, men da det kiksede, tog hun desværre ærgrelsen med sig ind i næste parti, hvor hun kom ned med 0-40 og dobbeltfejlede på tredje breakbold.

Men selvfølgelig fightede hun videre, danskeren, og kort efter brød hun tilbage til 4-4 med et brag af en diagonal baghåndsvinder.

Desværre gentog hun det negative kunststykke og kom bagud 0-40 igen.

Så skulle hun finde sin indre kriger frem igen, og endnu engang fik hun afværget de første to breakbolde, før Azarenka fandt en stor retur frem og tvang en fejl ud af sin unge modstander.

Den første matchbold reddede Tauson med en helt forrygende baghåndsvinder, men kort efter slog hun i nettet og måtte forlade French Open.

