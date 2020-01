Kampklar Caroline: Tårerne må vente

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Tårerne kommer utvivlsomt til at løbe efter karrierens sidste bold, men før hun mandag slår til turneringens første, er det smilet, der dominerer hos Caroline Wozniacki.

Der var således masser af overskud, da hun med blålakerede negle håndterede sit velbesøgte pressemøde før Australian Open.

Et overskud, som måske ikke mindst udsprang af de overbevisende træningstæsk, hun kort forinden havde uddelt til stakkels Donna Vekic, verdensranglistens nummer 20.

- Ja, jeg rammer bolden godt for tiden, bekræftede hun med et smil.

Der var masser af overskud hos Caroline, da hun lørdag formiddag nærmest massakrerede Donna Vekic i en træningskamp. Foto: Roger Parker

Det var straks lidt mere abstrakt at svare på, om hun selv er blevet ramt af de helt særlige omstændigheder ved denne turnering.

- Ikke endnu. Jeg ved ikke, om det kommer. Lige nu har jeg det fint. Det føles ikke anderledes, fordi man altid har lidt sommerfugle i maven og vil ud at spille, sagde hun med adresse til den altid nervøse, første runde.

- Men når kampdagen kommer, vil det sikkert føles lidt anderledes, fordi du aldrig ved, om det er din sidste kamp.

- Indtil nu er jeg bare gået ind til denne turnering som enhver anden. Selvfølgelig er det anderledes, fordi det er min sidste, men jeg nyder det bare derude.

- Jeg har haft nogle fantastiske træningspas og gjort alt, hvad jeg kunne, for at forberede mig bedst muligt. Så indtil nu er jeg rolig indeni og nyder, at hele min familie er her.

- Men jeg er sikker på, at når den sidste bold er slået, så bliver det følelsesladet.

Storebror Patrik, mor Anna og manager Mikkel Nissen var med på træningsbanen lørdag. Foto: Roger Parker

Den 29-årige, snart pensionerede tennisstjerne er aldrig gået af vejen for en udfordring. Men hun er i ukendt land, bemærker hun, på spørgsmålet om, hvordan hun vil forsøge at rense hovedet for følelser og kun fokusere på den gule filtbold.

- Det ved jeg ikke. Det er et godt spørgsmål, som jeg også har stillet mig selv. Jeg tror ikke, jeg vil kende svaret, før jeg står der, siger hun.

- Men generelt har jeg gennem mit liv været ret god til at skille tingende ad og bare gøre tingene. Og det, at jeg har trænet godt og føler mig godt tilpas på banen, vil helt sikkert hjælpe mig med det. Nu skal jeg bare ud at give den en skalle.

Det skal Caroline Wozniacki første gang gøre natten til mandag, dansk tid, når hun i første runde møder amerikanske Kristie Ahn, ranglistens nummer 92, som hun aldrig før har mødt.

Caroline Wozniacki er foreløbig rolig indeni, men hun aner ikke, hvordan hun vil reagere på banen. Foto: Manan VATSYAYANA/AFP/Ritzau Scanpix

Hun har altid hævdet, at hun ikke kigger længere frem i lodtrækningen end til næste kamp, men hun har også afsløret, at hun da holder øje med, om Serena Williams befinder sig i hendes lodtrækningshalvdel.

At amerikaneren denne gang kan vente i fjerde runde, har hun dog ikke set. Siger hun.

- Nej, nej, jeg ved ingenting, lød det med et af den slags smil, der når helt op til boldøjet.

Hvor det i øvrigt gerne må tage ophold et par uger endnu.

Caroline Wozniacki i Australian Open 2019, seedet 3 3. runde: Maria Sharapova, Rusland, 6-4 4-6 6-3 2018, seedet 2 Vinder finale over Simona Halep 7-6, 3-6, 6-4 2017, seedet 17 3. runde: Johanna Konta, Storbritanien, 6-3 6-1 2016, seedet 16 1.runde: Yulia Putintseva, Kazakhstan, 1-6 7-6(3) 6-4 2015, seedet 8 2. runde: Victoria Azarenka, Hviderusland, 6-4 6-2 2014, seedet 10 3. runde: Garbiñe Muguruza, Spanien, 4-6 7-5 6-3 2013, seedet 10 4. runde: Svetlana Kuznetsova, Rusland, 6-2 2-6 7-5 2012, seedet 1 Kvartfinale: Kim Clijsters, Belgien, 6-3 7-6(4) 2011, seedet 1 Semifinale: Na Li, Kina, 3-6 7-5 6-3 2010, seedet 4 4. runde: Na Li, Kina, 6-4 6-3 2009, seedet 12 3. runde: Jelena Dokic, Australien, 3-6 6-1 6-2 2008, seedet 64 4. runde: Ana Ivanovic, Serbien, 6-1 7-6(2) Vis mere Luk

