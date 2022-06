Kan blive den ældste vinder nogensinde

111 sejre og blot 3 nederlag. Det er den helt ufattelige statistik, tennisstjernen Rafael Nadal har ved grand slam-turneringen French Open 17 år efter sin debut.

Kun Novak Djokovic to gange og svenske Robin Söderling i 2009 har formået at knække den spanske gruskonge i Paris. Søndag kan Nadal tage endnu en rekord ved French Open.

Han er netop blevet 36 år, og kan han nedlægge norske Casper Ruud i årets finale, vil han blive turneringens ældste herresinglevinder til dato. Han vil overgå Andres Gimeno, som var 34 år, da han vandt for 50 år siden.

Det vil samtidig være Nadals 14. titel ved French Open og hans 22. grand slam-sejr i karrieren.

Hans norske modstander er da også fuldt ud klar over, hvad det er for en spiller, han står over for i sin finaledebut ved en grand slam.

- Han har aldrig tabt en finale (i French Open), og han har vundet 13. Det er en helt ekstrem rekord, som aldrig bliver slået, tror jeg, siger Ruud ifølge NTB.

- Jeg skal prøve ikke at tænke for meget på det og i stedet tænke på, at han har mere pres på sig, end jeg har.

Casper Ruud (th.) skal forsøge at gøre French Open-finalen mod Rafael Nadal (tv.) til en langstrakt og fysisk krævende affære. Foto: Christophe Archambault/Ritzau Scanpix

Selv om de to spillere aldrig har mødt hinanden i en betydende kamp, har de et indgående kendskab til hinanden.

Nadal har således sit eget tennisakademi, og her har Ruud været en af eleverne siden 2018. Den spanske stjerne har således været med til at forme sin egen modstander.

- Jeg tror da, at vi på akademiet har været med til at hjælpe ham en lille smule på vej, lyder det fra Nadal ifølge AFP.

Casper Ruud var blot seks år, da Rafael Nadal i 2005 som 19-årig vandt sin første titel ved French Open. Og den nu 23-årige nordmand har fulgt sin kommende modstander tæt gennem mange år.

- Han er den største grusspiller nogensinde og en af de største spillere overhovedet gennem tiden, siger Ruud ifølge AFP.

- Jeg kan formentlig fortælle jer om alle finalerne (Nadals i French Open, red.), hvem han har mødt, og hvem han har slået, for jeg har set dem alle.

Rafael Nadal var ude i en måneds tid med en skade i marts og april. Han kom sent i gang med grussæsonen, og der var antydninger af, at han ikke var på det niveau, han har været ved sine tidligere triumfer.

Han måtte også gennem fem sæt over mere end fire timer for at slå Felix Auger-Aliassime, og han brugte fire timer på sit firesætssejr over Novak Djokovic på vejen mod finalen.

Nadal har dog hver eneste gang fundet en vej ud af problemerne og står nu i sin 30. grand slam-finale i alt. Hans spil i Paris har også imponeret og overrasket Carlos Moya, Nadals egen træner.

- Som hver runde er gået, har han transformeret sig til en ny spiller, mener Moya.

Casper Ruud er den første nordmand nogensinde i en grand slam-finale, og han bør have selvtillid med ind i finalen. Grus er nemlig ikke kun Nadals favoritunderlag, det er også Ruuds.

Siden 2020 har han vundet 66 kampe på grus og har stået i ni ATP-finaler.

Spørgsmålet er, om eleven er klar til at nedlægge sin læremester i søndagens finale klokken 15.