Kan du spotte den dyre detalje?

Tennis-stjerne Rafael Nadal spiller med et ur til intet mindre end en million dollars under dette års French Open

Ingen French Open uden et dyrt og prangende ur på tennis-stjernen Rafael Nadals højre hånd.

Men i år gør det dyre ur sig lidt ekstra bemærket.

Uret har nemlig en værdi af intet mindre end en million dollars - svarende til omkring 6,3 millioner danske kroner - og kan dermed være det dyreste, der nogensinde er blevet brugt på en tennisbane, skriver Blick.

Under French Open bærer den spanske tennis-stjerne et ur til intet mindre end 1 million dollars. Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters

Ikke nok med urets høje pris, så er modellen tilmed opkaldt efter den spanske tennis-stjerne og går under navnet 'RM 27-04 Tourbillon Rafael Nadal'.

Uret er produceret af det schweiziske luksusmærke Richard Mille, som Nadal har haft et samarbejde med i ti år. Årets model er derfor en hyldest til deres lange samarbejde.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her ses det dyre ur på Rafael Nadals højre hånd under dette års French Open. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

Inspireret af stjernen

Og ifølge Nadal kan han ikke længere forestille sig at spille tennis uden et ur.

'Lige siden vores samarbejde startede, har jeg altid haft fornemmelsen af, at jeg har spillet tennis uden et ur på mit håndled. Det er ret unikt. I dag er det blevet en fast del af min sportsrutine at have dem på og jeg kunne ikke gøre det uden,' lyder det fra Nadal i et opslag på Richard Milles Instagram-profil.

Uret, der kun er produceret i 50 eksemplarer, er lavet af 90 procent titanium og vejer kun 30 gram.

Selve designet er også inspireret af den spanske gruskonge.

Farverne matcher Nadals Nike-tøj under French Open, mens urskiven har ståltråde, der krydser hinanden som på en tennisketcher.

Den andenseedede spanier har rekorden for flest sejre i én grand slan-turniering med tolv sejre i French Open.

- Respektløst over for kvinderne

Grov anklage: Fakede hun en skade?

Løchte og doublemakker er klar til French Opens tredje runde