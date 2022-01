Kan miste gigantbeløb

Turen 'Down Under' kan gå hen og blive en bekostelig affære for verdens bedste mandlige tennisspiller, Novak Djokovic.

Her fik den serbiske verdensetter frataget sit visum og muligheden for at forsvare sin Australian Open-sejr, og hente den tiende sejr i turneringen.

Nu overvejer en række af superstjernens sponsorer, om de skal lukke for pengestrømmen, fordi de frygter at blive kædet sammen med konspirations-teoretikerne i antivaxx-miljøerne.

Det skriver Yahoo Sports.

Blandt andet vil tøjsponsoren Lacoste meget gerne have en forklaring fra deres galionsfigur.

- Vi vil i kontakt med Novak Djokovic så hurtigt som muligt, så vi kan vurdere de begivenheder, der fulgte med hans ophold i Austalien, lyder det i en pressemeddelelse.

Marcel Knobil, der er forfatter, brandingekspert og grundlægger af Superbrands, har i Daily Telegraph regnet sig frem til, at Djokovic i alt kan miste godt 195 mio. kroner på visumskandalen, hvis han ender som forbillede for antivaxx-bevægelsen, og dermed giver sine sponsorer kolde fødder.

I første omgang må de vente på svar, for da stjernen mandag landede i Beograd forholdt han sig tavs, mens de fremmødte fans viftede med serbiske flag.

Til gengæld må Novak Djokovic belave sig på, at han ikke kommer i aktion ved French Open. Her slår arrangørerne nemlig fast, at der ikke bliver nogle undtagelser fra de franske karantæneregler.

Novak Djokovic havde i første omgang fået lov til at spille i Australien på kompensation, selvom han ikke er vaccineret, fordi han angiveligt har været smittet med corona.

Sidenhen blev dispensation og visum trukket tilbage efter et farcelignende forløb, mens serberen blev smidt ud af landet, som han ikke må besøge i de kommende tre år.

Kræver svar nu