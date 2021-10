Kaosset er totalt

Forvirringen er total i Australien.

Natten til onsdag dansk tid har premierminister Scott Morrison udtalt, at uvaccinerede tennisspillere kan deltage i Australian Open, hvis de går i to ugers karantæne, men meget tyder på, at det alligevel ikke bliver tilfældet.

Grand slam-turneringen skal spilles i Melbourne i delstaten Victoria, og efter premierministerens udmelding har delstatsleder Daniel Andrews allerede afvist at byde uvaccinerede tennisspillere indenfor.

Det skriver Reuters og flere australske nyhedsmedier.

Delstaterne skal ifølge australske retningslinjer anmode om dispensation, hvis de vil åbne grænserne for personer, der ikke er vaccineret mod coronavirus.

- På vegne af alle de vaccinerede personer i Victoria, som har gjort det rette, vil min regering ikke anmode om dispensationer for uvaccinerede spillere.

- Hvis vi ikke anmoder om dispensationer, så bliver der ikke givet nogen dispensationer. Så er hele problemet i bund og grund løst, siger Daniel Andrews.

Allerede i sidste uge var Daniel Andrews ude at så tvivl om, hvorvidt uvaccinerede spillere kan komme til Australian Open. Det vil gå ud over blandt andre Novak Djokovic, som indtil videre har sagt nej til vaccinen.

Kort efter var Australiens immigrationsminister, Alex Hawke, ude og slå fast, at man skal være færdigvaccineret for at komme ind i landet til Australian Open.

Siden blev en mail fra de kvindelige spilleres organisation, WTA, lækket. Af den fremgik det, at uvaccinerede spillere godt kan komme til Australian Open, hvis blot de går i to ugers karantæne inden turneringen.

Natten til onsdag tog det så igen fart. Premierminister Scott Morrison gav udtryk for, at tennisspillere kan komme til Melbourne, hvis blot de går i to ugers karantæne, og at delstaten Victoria ansøger om dispensation.

Det har Victoria altså afvist, og nu er sagen igen i hårdknude.