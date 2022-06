Kaotisk start: Regn suspenderer kampe

På rund af regn blev kampene i Wimbledon stoppet, før de for alvor var gået i gang. Nedbøren fortsatte op ad dagen og blev ved med at udskyde festen

Øv, tænkte de fleste.

Spændte gæster fra nær og fjern strømmede til Wimbledon-anlægget denne mandag i forbindelse med turneringens allerførste spilledag og officielle start.

Men starten blev lidt af en fuser. Sorte skyer tog stille og roligt form over banerne, himlen åbnede sig, og klokken 11.40 lokal tid blev de 15 kampe, der netop var sat i gang, stoppet på grund af regn.

Antiklimaks.

Det er nemlig ikke tilladt at spille, når det siler ned.

På de fleste af banerne var første sæt afviklet. På andre var de stadig i gang.

Clara Tauson skal ifølge planen spille på bane seks, når de to herresingler Ugo Humbert og Tómas Etcheverry har færdigspillet deres førsterundekamp. Den blev afbrudt ved stillingen 4-3 til førstnævnte, men lidt efter klokken 13.00 lokal tid blev spillet imidlertid genoptaget.

Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Foto: PAUL CHILDS/Ritzau Scanpix

Foto: PAUL CHILDS/Ritzau Scanpix

14.45 lokal tid var den så gal igen. Denne gang var dråberne langt tungere, og større var de også. Endnu engang måtte presenningerne rulles udover det tætklippede græs, mens gæster og spillere ventede utålmodigt.

Derfor skal vi vente et godt stykke tid endnu, før den 19-årige dansker træder ind på græsset mod Mai Hontama fra Japan.

Det er Tausons første kamp siden 29. april, og da Ekstra Bladet talte med hende forud for mandagens kamp, fortalte hun, at hun ingen forventninger har til sig selv med henvisning til den rygskade, der har drillet hende i et godt stykke tid.

- Hvis jeg var bange, var jeg ikke gået ind for at spille den her kamp. Jeg har på ingen måde nogen frygt for det. Græs er et svært underlag at spille på, så det er nok mere mit tennis, jeg frygter for, sagde hun.

