Karantæneramte tennisspillere er testet negative i Australien

Alle spillere og andre med tilknytning til Australian Open, der blev sendt i karantæne onsdag, er blevet testet negative.

Det oplyser turneringen fredag.

Over 500 personer blev sent onsdag sendt i isolation, fordi de bor eller havde boet på et hotel, hvor en ansat var blevet testet positiv for coronavirus.

- Alle udførte test på karantæneramte deltagere i går er kommet tilbage med negativt resultat, skriver Australian Open på Twitter.

Turneringsarrangørerne havde allerede meldt ud, at karantænen ikke vil få betydning for turneringen, der står til at begynde mandag næste uge.

Men coronatilfældet har allerede fået betydning for kvindernes kampe i opvarmningsturneringerne til Australian Open, som er blevet forkortet fra fredag.

Australiens Tennisforbund (TA) besluttede således torsdag, at kvindernes kampe skal afvikles hurtigere og har derfor erstattet tredje sæt med en tiebreak.

Derudover blev torsdagens kampe helt afblæst.