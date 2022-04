Karrierens største sejr: Holger banker verdensstjerne

Danmarks bedste mandlige tennisspiller Holger Rune leverede en heroisk indsats mod verdens nummer tre på det røde grus i ATP-turneringen onsdag eftermiddag i München.

I 1/8-finalen mod den første-seedede tysker og olympiske mester, Alexander Zverev, kom den 18-årige dansker fremragende fra start og straffede tyskerens begyndervanskeligheder på Center Court, hvilket var et kampbillede, der fortsatte og fortsatte.

Det endte med en dansk sejr på 6-3, 6-2, og selvom turneringen i München er en af de lavere rangerede på ATP Touren, ændrer det ikke på, at det er Runes største sejr i karrieren og hans første mod en top-10 spiller. Selv er danskeren nummer 70 på verdensranglisten.

Kom flyvende ud

Det var som om, at Zverev havde fået det forkerte ben ind på banen. Rune bragte sig foran med 3-0 i det første sæt via et rent servegennembrud, og der gik omtrent 20 minutter, før hans modstander kom på tavlen.

Opgøret var præget af lange dueller, og Rune virkede skarpest rent teknisk med flere baghånds-slices, der efterlod tyskeren opgivende. Som minutterne skred frem, åd tyskeren sig ind i kampen, men så brød Rune for anden gang i kampen og bragte sig foran med 5-3.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Alexander Zverev var rystet. Foto: CHRISTOF STACHE/Ritzau Scanpix

Sætbolden trak ud, men det lykkedes danskeren at sikre sig første den første skalp efter sjette sætbold. Noget af en overraskelse og en vild bedrift af den unge Rune.

Starten af andet sæt lignede en langsom gengivelse af første. Rune bragte sig foran med 2-0, men så meldte Zverev sig ind og sikrede sit første serveparti til 2-1.

Og troede man, at Rune var på vej til at miste koncentrationen, så skulle man tro om. Danskeren var nemlig på tæerne og med dybe, tunge slag bragte han sig foran med 5-1, før Zverev igen begyndte at give ham kamp.

Det blev til 5-2, men danskeren var stærkest i den afsluttende fase og forholdt sig topprofessionel. Han lod sig ikke kyse af presset.

Kan næsten ikke forstå det

Efter opgøret stod han helt uforstående foran mikrofonen og forsøgte at sætte ord på det, han lige havde præsteret.

- Det var en svær kamp fra start. Jeg har stor respekt for ham (Zverev, red.), og jeg havde aldrig forventet at vinde i to sæt. Jeg er virkelig glad for min præstation, lød det, mens fødderne trippede på gruset.

Holger Rune skal i tredje runde møde enten finske Emil Ruusuvuori eller amerikaneren Maxime Cressy. De er henholdsvis nummer 63 og 65 i verden.

25-årige Zverev har endnu ikke vundet en grand slam-titel, men han kan prale af den OL-guldmedalje, han fik i Tokyo.