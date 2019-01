Karrieretruet Andy Murray får metalhofte

Tennisspilleren Andy Murray kæmper for at holde smerterne væk, så han kan fortsætte karrieren på topplan.

Inden Australian Open tidligere i januar luftede den 31-årige brite muligheden for, at et karrierestop kunne være lige op over, men indtil videre har han ikke opgivet kampen om at komme tilbage til verdenstoppen.

Tirsdag skriver han på Facebook og Instagram, at han mandag var igennem en vellykket hofteoperation, og at han nu har en hofte lavet af metal.

- Jeg gennemgik en hofteoperation i går morges (mandag, red.) i London. Jeg føler mig træt og udmattet, men forhåbentlig er det enden på mine hoftesmerter.

- Som man kan se på det ene billede, har jeg nu en metalhofte, skriver Andy Murray, der har lagt et røntgenbillede ud.

For et år siden blev han også opereret i hoften, og siden da har han spillet med store smerter.

Hans visit i Melbourne blev kort, da han allerede i første runde af Australian Open blev slået ud af turneringen.

Publikum heppede på Murray, der ikke ville garantere, at han kunne vende tilbage til turneringen som aktiv spiller.

Den tidligere verdensetter har spillet så få turneringer i løbet af det seneste år, at han aktuelt ligger nummer 225 på verdensranglisten.

Tidligere i karrieren har han fejret store triumfer. Han vandt US Open i 2012, og året efter blev han den første brite til at vinde Wimbledon i herresingle siden 1936. I 2016 vandt han Wimbledon igen.

Desuden er han dobbelt olympisk mester i herresingle.

