Kender dem indgående: - De har et godt forhold

De har aldrig nogensinde spillet mod hinanden i en officiel kamp.

Alligevel er det et yderst velkendt ansigt, der vil stå på den anden side af nettet, når Holger Rune mandag eftermiddag står i sin hidtil største kamp i karrieren.

Igen og igen har de nemlig trænet sammen på det kendte tennisakademi i Sydfrankrig ved navn Mouratoglou, der er stiftet af den anerkendte tennistræner Patrick Mouratoglou.

Og netop han kender derfor de to spillere indgående.

- De har faktisk trænet sammen flere gange. Stefanos har altid været super flink med Holger og har altid sagt højt, at han bliver en fantastisk spiller. Sådan er Stefanos virkelig. Han kan lide at hjælpe andre spillere. Jeg ved, at de har et godt forhold, de har trænet sammen adskillige gange - også for ikke så længe siden, siger Mouratoglou i et interview med Eurosport.

Gennem ti år var franskmanden med de græske rødder træner for superstjernen Serena Williams, inden han i år har valgt at hjælpe rumænske Simona Halep i hendes forsøg på at komme tilbage i verdenstoppen.

Men siden Holger Rune var 13 år gammel, har han fulgt med på sidelinjen - og endda også kommet med inputs på det verdenskendte akademi, når Holger Rune og hans danske træner, Lars Christensen, har været på anlægget.

- Når jeg ser, hvordan han stadig udvikler sig med Lars, synes jeg, det er fantastisk. Jeg elsker Lars, fordi han først og fremmest er utrolig motiveret. Han har ikke det ego, der gør, at ikke spørger andre om råd, fordi han vil det bedste for Holger. Han gør et stort stykke arbejde, og Holgers udvikling er jo fantastisk.

Derfor glæder den 51-årige tennistræner sig også til at se mandagens brag, hvor Tsitsipas med en placering som nummer fire i verden er stor favorit.

Og det bliver som neutral seer, slår han fast.

- Jeg bliver en tennisfan igen. Jeg ser bare en kamp mellem to fantastiske spillere, der kommer til at blive vildt spændende. Jeg kan ikke vælge side, og det er så fint, fordi vi elsker tennis for, hvad det er.

Den danske tennisekspert Michael Mortensen mener, at formstærke Holger Rune, der endnu ikke har tabt et sæt i turneringen, har én stor fordel mod Tsitsipas. Det kan du læse meget mere om lige her.

Du kan følge det spændende opgør lige her på eb.dk. Det er fra klokken 13.30.

