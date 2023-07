Kendisser stimler sammen til Wimbledon

Der udspiller sig i øjeblikket et sandt drama i Wimbledon-finalen, hvor den syvdobbelte vinder af turneringen Novak Djokovic møder purunge Carlos Alcaraz.

Verdens nummer 1 mod verdens nummer 2.

Wimbledon er hvert år garant for tennis i topklasse, men den prestigefyldte turnering i London er også notorisk kendt for at tiltrække de absolut største kendisser i verden.

Og i år er ingen undtagelse.

En række skuespillere er i hvert fald blevet fanget af kameraerne på Centre Court.

Heriblandt Brad Pitt og Daniel Craig.

Daniel Craig og konen Rachel Weisz, der er Oscar-vindende skuespiller. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

Brad Pitt. Foto: Andrian Dennis/Ritzau Scanpix

Det britiske kongehus er som altid til stede i den royale boks på den legendariske tennis-arena.

Prins William. Foto: Andrian Dennis/Ritzau Scanpix

Og Williams ægtefælle, prinsesse Cathrine er naturligvis også på plads. Til gårsdagens finale med kvinderne talte hun med både Ons Jabeur og Markéta Vondroušová.

Prinsesse Catherine. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

Den amerikanske sangerinde Ariana Grande er tilsyneladende også vild med tennis.